"Шахед" попал в квартиру главы НСХУ: Константин Чернявский получил ранение

В ночь на 10 июля во время массированной атаки дронов-камикадзе один из "Шахедов" попал в жилой дом в Киеве, в частности - в квартиру главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена НСХУ Анны Яровой в Facebook.
"Ужасная ночь для главы НСХУ Константина Чернявского. Один из "Шахедов" попал прямо в его квартиру. Сейчас он находится в больнице. В результате взрыва он получил осколочные ранения и значительную кровопотерю. Жена Тамара и Алексейчик в безопасности", - говорится в сообщении.
Также в посте призвали неравнодушных украинцев задонатить на лечение Чернявского и восстановление его жилья.
"Помогать друг другу наша самая главная человеческая миссия. Это наше неотъемлемое право, право украинца, быть рядом, когда друзья нуждаются в помощи. Даже когда они об этом не говорят", - отметила Яровая.
Реквизиты для помощи:
Позже в соцсетях опубликовали видео обращения Константина Чернявского к украинцам.
"Дорогие мои друзья, коллеги, дорогая художественная семья, несмотря на многочисленный обстрел, несмотря на мои ранения в эту ночь, главное, что мы вместе, совместно идем к победе. Национальный союз художников Украины, который я имею честь возглавлять, он работает, развивается и модернизируется", - заявил Чернявский.
Также он заявил, что съезд НСХУ, который должен выбрать главу, состоится, и Чернявский снова будет подаваться на голову.
В ночь на 10 июля Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак, выпустив 415 средств поражения. Среди них - 397 ударных дронов типа Shahed и дронов-приманок, восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре ракеты С-300.
Основным направлением удара стал Киев. Силы ПВО уничтожили 178 целей, еще 204 были сбиты с курса или нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.
По словам пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги, утром спасатели работали на 16 локациях в столице.
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