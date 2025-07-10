"Шахед" попал в квартиру главы НСХУ: Константин Чернявский получил ранение

Последствия ночной атаки

"Ужасная ночь для главы НСХУ Константина Чернявского. Один из "Шахедов" попал прямо в его квартиру. Сейчас он находится в больнице. В результате взрыва он получил осколочные ранения и значительную кровопотерю. Жена Тамара и Алексейчик в безопасности", - говорится в сообщении.

Также в посте призвали неравнодушных украинцев задонатить на лечение Чернявского и восстановление его жилья.

"Помогать друг другу наша самая главная человеческая миссия. Это наше неотъемлемое право, право украинца, быть рядом, когда друзья нуждаются в помощи. Даже когда они об этом не говорят", - отметила Яровая.

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Константин Чернявский получил осколочные ранения (скриншот)

Позже в соцсетях опубликовали видео обращения Константина Чернявского к украинцам.

"Дорогие мои друзья, коллеги, дорогая художественная семья, несмотря на многочисленный обстрел, несмотря на мои ранения в эту ночь, главное, что мы вместе, совместно идем к победе. Национальный союз художников Украины, который я имею честь возглавлять, он работает, развивается и модернизируется", - заявил Чернявский.

Также он заявил, что съезд НСХУ, который должен выбрать главу, состоится, и Чернявский снова будет подаваться на голову.