"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Хмельницькому (фото)

Хмельницький цієї ночі масовано атакували ворожі "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сергія Тюріна, начальника Хмельницької ОВА.
За його словами, ворог всю ніч бив по Хмельниччині дронами. Серед них були і реактивні, як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.
"Працювали сили ППО. Є збиття", - заявив він.
Тюрін пообіцяв повідомити деталі щодо збиття дещо згодом.
"Внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби", - додав він.
Інформацію також прокоментував мер Хмельницького Олександр Симчишин.
"Унаслідок атаки маємо пошкодження багатоквартирного житлового будинку. Вибиті вікна, пошкоджено балкони, а також автомобілі", - додав він.
Фото: наслідки удару по Хмельницькому (t.me/symchyshyn_oleksandr)
Дрони атакували Хмельниччину та захід України протягом всієї ночі. Неодноразово тут оголошували повітряну тривогу, а Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників.
Нагадаємо, цієї ночі ворог масовано атакував Київ та область. Росія била по столиці балістикою та протикорабельними ракетами, задіювала дрони.
В Одесі унаслідок атаки "Шахедів" вибито вікна в медзакладі та школі, а також в 10 будинках.