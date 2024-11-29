"Шахед" може літати над територією України понад 24 години, - Повітряні сили

"Я особисто бачив, як він літав понад 24 години. Він кружляв над різними заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго, десь 24 години", - розповів Євлаш.

За його словами, "Шахеди" різняться між собою. Адже деякі з них мають меншу бойову частину, але збільшений бак для пального. Саме це впливає на тривалість його польотів.

Євлаш зауважив, що окрім "Шахедів" росіяни мають їх аналоги та безпілотники "пустишки". Їх ціль - виснажити українське ППО.

Він також пояснив, що означає термін "локаційна втрата" - це означає, що безпілотник міг впасти як через погану збірку чи роботу РЕБ, так і через те, що в нього закінчилося паливо.

Обстріли України

Останнім часом Росія почала застосовувати практику щоденних атак дронами по території України.