"Шахед" может летать над территорией Украины более 24 часов, - Воздушные силы

"Я лично видел, как он летал более 24 часов. Он кружил над разными заповедниками. На него там долго охотились, но с остальными все же сбили. Но продолжаться это может довольно долго, где-то 24 часа", - рассказал Евлаш.

По его словам, "Шахеды" разнятся между собой. Ведь некоторые из них имеют меньшую боевую часть, но увеличен бак для горючего. Это влияет на продолжительность его полетов.

Евлаш отметил, что кроме "Шахедов" у россиян есть их аналоги и беспилотники "пустышки". Их цель – истощить украинское ПВО.

Он также объяснил, что означает термин "локационная потеря" - это означает, что беспилотник мог упасть как из-за плохого сборника или работы РЭБ, так и из-за того, что у него закончилось топливо.

Обстрелы Украины

В последнее время Россия принялась применять практику ежедневных атак дронами по территории Украины.