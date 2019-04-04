В шаге от хаоса: как из-за Brexit в Британии нарастает политический кризис

Пока в Украине все внимание приковано к президентским выборам, в Европе следят за тем, как Великобритания мучительно пытается определиться, как и когда она выйдет из Европейского союза.

После повторного провала в парламенте соглашения о выходе из ЕС, разработанного правительством Терезы Мэй, 27 марта Палата общин решилась на резкий шаг – взять управление процессом Brexit в свои руки, раз уж кабинет министров не может предложить ничего нового, кроме очередных попыток уговорить депутатов проголосовать за свой проект.

На рейтинговое голосование вынесли сразу восемь альтернативных идей: от выхода из ЕС без соглашения (No-Deal Brexit) до отказа от Brexit или повторного референдума по этому вопросу. Но ни один из вариантов не набрал достаточного количества голосов. Дело в том, что крупнейшие фракции – провластная консервативная и оппозиционная лейбористская, расколоты на несколько групп с кардинально разным видением Brexit. К тому же свои условия и оговорки выставляют и мелкие фракции.

В отчаянной попытке найти хоть какой-то компромисс, Мэй пообещала уйти с поста премьер-министра, если Палата общин одобрит ее проект. Некоторых депутатов, особенно из ее партии, это явно воодушевило – ряд консерваторов, вроде экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, имеют очевидные амбиции занять ее должность, и используют провалы правительства в истории с Brexit для укрепления своих личных политических позиций.

Во время бесконечных голосований по связанным с Brexit вопросам группировки каждый раз образуют между собой причудливые альянсы, но ни разу не могут набрать большинство голосов.

Переход на сторону Мэй нескольких групп влияния в Палате общин давал шансы на то, что 29 марта (в день, когда Великобритания по изначальному сценарию должна была выйти из ЕС) с третьей попытки соглашение Мэй все же утвердят. Но премьер опять проиграла с разницей в 58 голосов. Впрочем, это меньше, чем во время первой, январской, попытки, когда соглашение отвергли с разницей в 230 голосов, и второй, мартовской, с разницей в 149 голосов. "Мы хотя бы двигаемся в правильном направлении", – заявили в офисе Мэй.

Парламентское болото

Очередную серию голосований в британском парламенте провели 1 апреля, чтобы понять, есть ли потенциал хоть для какого-то компромиссного решения. Но депутаты не поддержали идею остаться в таможенном союзе или едином рынке с ЕС после Brexit, первый вариант – с разницей лишь в три голоса, второй – в 21 голос. Но эти предложения касались лишь пост-Brexit отношений Великобритании и Евросоюза, а не собственно порядка выхода страны из него. Идеи о втором референдуме или отказе от выхода из ЕС вообще без соглашения тоже не нашли поддержки.

Уже 2 апреля после многочасовых консультаций с правительством Мэй заявила о том, что будет просить Евросоюз об очередной отсрочке Brexit, но лишь недолгой, и пригласила лидера оппозиционных лейбористов Джереми Корбина сесть за стол переговоров. Корбин, ранее крайне остро атаковавший Мэй во время дебатов в парламенте, согласился.

Но попытка Мэй заручиться поддержкой оппозиции, раз уж ее родная партия не подставляет ей плечо, вызвала бурю возмущения внутри самих консерваторов. "Самой большой угрозой нашим позициям в мире, нашей обороне и нашей экономике является лидер оппозиции. И, по мнению премьера, это дает ему возможность принять участие в процессе Brexit", – заявил депутат-консерватор Ли Роули.

Рядовые члены партии даже начали резать свои партбилеты и публиковать это в соцсетях, называя премьера "предательницей". В знак протеста против переговоров с Корбином двое министров написали заявления об отставке. "Даже если у Мэй как-то удастся провести свой проект соглашения, ее партия может стать настолько расколотой, что у нее не получится дальше править страной и что-то делать", – отмечает ВВС.

Сам Корбин, давно мечтающий занять кресло премьера, свое отношение к Brexit менял неоднократно. Будучи убежденным левым и закоренелым евроскептиком (еще на референдуме 1975 года он голосовал за выход Великобритании из Европейского сообщества, предтечи Евросоюза в нынешнем виде), во время референдума 2016 года он выступил против выхода Соединенного королевства из ЕС, однако крайне осторожно. После того, как британцы проголосовали за Brexit, он выступил за немедленное начало процедур по выходу из Евросоюза, во время досрочных выборов 2017 года занял позицию между лагерями евроскептиков и противников Brexit, чтобы собрать голоса обоих лагерей.

Уже в парламенте Корбин критиковал соглашение Мэй, призывая к тому, чтобы Великобритания осталась в таможенном союзе и едином рынке с ЕС после Brexit, пытался спровоцировать отставку Мэй и досрочные выборы, а в последние время под давлением однопартийцев стал рассуждать о возможности повторного референдума, на котором настаивает верхушка партии. Эти маневры стоили ему доверия многих лейбористов. На переговорах с Мэй его сопровождали влиятельные члены партии, ответственные за соблюдение "партийной линии" и пресечение самодеятельности лидера.

Прошедшие переговоры обе стороны оценили как "конструктивные". Мэй и Корбин договорились продолжить их дальше, особых деталей не сообщалось. Параллельно в парламенте продолжалось обсуждение ситуации. Идея о том, чтобы провести в следующий понедельник очередную серию рейтинговых голосований по вариантам выхода из кризиса, набрала равное количество "за" и "против" – по 310 голосов.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу своим решающим голосом выступил против повторных голосований. В последний раз своим правом решающего голоса спикеру парламента приходилось пользоваться еще в 1993 году. Наконец, с небольшой разницей была одобрено предложение запретить выход Великобритании из ЕС вообще без соглашения и при необходимости просить об отсрочках.

Терпение на пределе

В Евросоюзе мучения британского парламента и правительства вызывают все больше недовольства. По словам главы делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье, после очередной серии провальных голосований в Палате общин риск No-Deal Brexit растет с каждым днем. "Соединенному Королевству следует обозначить путь вперед или план действий", – заявил он.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, Евросоюз открыт к поиску компромиссов, но для этого британские власти должны принять какое-то решение. "ЕС не может вечно оставаться заложником политического кризиса в Великобритании. Ответственность лежит на британцах – к 10 апреля им нужно представить убедительный альтернативный план, пользующийся поддержкой большинства", – сказал Макрон.

Мэй пока собирается просить о краткосрочной отсрочке Brexit до 22 мая. Дело в том, что 23 мая начнутся выборы в Европарламент, в которых Соединенному королевству придется принять участие, если к тому времени оно не успеет выйти из ЕС. Такого поворота событий хотят избежать и в Лондоне, и в Брюсселе. Впрочем, если Палата общин не найдет компромисса, вполне вероятной станет долгосрочная отсрочка Brexit. В британских СМИ называлась дата – до 31 марта следующего года, но на жестких для Великобритании условиях.

Пока президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что 12 апреля – это дедлайн для британского парламента, и если он не определится, то никаких коротких отсрочек уже не будет, президент Европейского совета Дональд Туск призывает всех "быть терпеливыми" и, пожалуй, единственный среди европейских лидеров сохраняет оптимизм по поводу возникшего кризиса.

В качестве вариантов выхода из кризиса Эмманюэль Макрон назвал повторный референдум по Brexit или досрочные выборы. Первый вариант не подходит британскому правительству, которое упорно пытается реализовать решение референдума 2016 года по выходу из ЕС. Второй вариант, судя по всему, становится все более вероятным.

По крайней мере, Мэй ранее непрямо дала понять депутатам, что если ее соглашение в итоге не получит поддержки, или же Палата общин проголосует за неприемлемый для премьер-министра сценарий, то она может огласить досрочные выборы. Но, судя по соцопросам, следующий созыв Палаты общин по составу не особо будет отличаться от текущего, потому есть риск, что договориться снова не удастся.

В любом случае, 10 апреля должен состояться внеочередной саммит ЕС. На нем европейские лидеры будут решать – давать Мэй и британскому парламенту еще немного времени или все же согласиться на выход страны из Евросоюза без сделки. Однако последний сценарий грозит массой проблем, начиная от европейского экономического кризиса, перебоев с поставками продовольствия и лекарств в Великобританию, а также возобновлением конфликта в Северной Ирландии.

Описывая происходящее, британские СМИ все чаще употребляют слово "болото". И отчаянные попытки британских властей выбраться из этого болота лишь глубже затягивают их на дно.