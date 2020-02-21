В шаге от денег: что мешает Украине получить новую кредитную программу МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (Фото: twitter.com.ZelenskyyUa)

Утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины затягивается. Все потому, что Верховная рада просрочила с принятием закона о невозврате банков-банкротов их экс-владельцам. Это напрямую касается попыток Игоря Коломойского через суды получить обратно ПриватБанк.

В "Слуге народа" предлагают свою версию этого документа, которая, впрочем, пока не устраивает ни Кабмин, ни МВФ. Если в ближайшие дни стороны не найдут компромисс, этот вопрос может затянуться на неопределенный срок. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На этой неделе в Украину приехали эксперты Международного валютного фонда. МВФ, анонсировав этот визит, избежал какой-либо конкретики, использовав обтекаемые для таких случаев формулировки – "технические обсуждения" с украинскими властями.

Что планируют обсуждать? Ключевой вопрос, который интересуют кредитора, сводится к одному: почему до сих пор не принят проект закона (№2571), запрещающий возврат неплатежеспособных банков их владельцам. И, по большому счету, это единственная причина, заставившая МВФ отправить инспекцию в Киев.

Кабмин внес в Раду этот законопроект еще в декабре прошлого года. Документ был согласован с МВФ. Он предусматривает, что вместе с запретом на возврат "лопнувших" банков будет прописана опция денежной компенсации экс-владельцам, если они докажут в суде, что понесли ущерб при выводе банка с рынка.

Закон, среди прочего, должен стать своего рода страховкой от претензий Игоря Коломойского на ПриватБанк, национализированный три года назад. Именно поэтому МВФ ждет принятия этого документа, прежде чем открыть для Украины новую кредитную линию.

Юристы Коломойского в судах пытаются оспорить национализацию, и уже одержали несколько побед, что, разумеется, настораживает Фонд. Учитывая размер банка и его влияние на финансовую систему страны, эти опасения вполне понятны.

К слову, о новой трехлетней программе на 5,5 млрд долларов стороны договорились еще в конце прошлого года. И от положительного решения Совета директоров МВФ Украину отделяет затягивание с банковским законом.

Украинская делегация на встрече с главой МВФ в Давосе (Фото: president.gov.ua)

Формально Рада не успела рассмотреть законопроект №2571, поскольку споткнулась о земельный вопрос. Как писало РБК-Украина, из-за тысяч правок к земельной реформе работа парламента, по сути, остановилась. И по самым оптимистическим ожиданиям к другим вопросам Рада приступит не раньше апреля.

И что самое главное, в "Слуге народа" все еще нет единого мнения насчет "антиколомойского" законопроекта. С критикой документа выступил глава профильного финансового комитета парламента Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), предложив внести в него изменения и подать в Раду альтернативный проект.

Еще несколько недель назад членам комитета разослали доработанный документ, который, как и правительственный проект, вводит табу на возврат неплатежеспособного банка его экс-владельцам, но несколько упрощает процедуру компенсации.

Так, если Кабмин предлагал рассчитывать сумму ущерба как разницу между стоимостью активов и обязательств банка, которую еще должен подтвердить международный аудитор, то в проекте Гетманцева этот вопрос отдали на откуп суду.

В "комитетском" проекте также прописали, что если суд признает незаконность вывода банка с рынка, у экс-владельца будет шесть месяцев, чтобы договориться с Нацбанком и Кабмином о сумме компенсации. Если нет, тогда спор о сумме ущерба решит суд.

Как пояснили РБК-Украина собеседники, знакомые с деталями визита экспертов Фонда, в ближайшие 3-4 дня у них состоится ряд встреч с Кабмином, НБУ, Офисом президента и депутатами.

"В понедельник-вторник должна быть конкретика, и станет понятно – удалось ли договориться о компромиссе", – сказал осведомленный источник.

Учитывая, что последнее слово в этом вопросе остается за Радой, без консультаций с финансовым комитетом здесь явно не обойдется. Но, как пояснил изданию Даниил Гетманцев, лично он пока не встречался с представителями МВФ и ни о каком компромиссе с ними не говорил.

"Люди приехали, встречаются с Кабинетом министров, какие-то есть у них общие темы, я не посвящен, меня не приглашали на встречу с МВФ", – сказал РБК-Украина депутат в четверг. На вопрос о том, на каком этапе находится доработка альтернативного проекта, Гетманцев ответил, что "пока никаких новостей нет, пока работаем".

Маркер для кредиторов

Уникальность нынешней ситуации в том, что переговоры с МВФ уже как таковые не нужны. Нужно исполнить только то, что уже оговорено, выйти на Совет директоров Фонда, а затем – получить очередной транш, говорит член Совета НБУ Виталий Шапран.

И хотя история с банковским проектом закона все еще не завершена, это не значит, что программа МВФ для Украины под вопросом, считает он. "Есть staff agreement, то есть договоренность с Фондом – что нужно сделать для того, чтобы вопрос был вынесен на Совет директоров, а это уже не мало", – рассуждает эксперт.

Наличие staff agreement, по его мнению, позволяет правительству взять определенную паузу без особого ущерба для отношений с инвесторами, которые покупают украинские евробонды и ОВГЗ.

"Вот если Украина аннулирует уже достигнутые соглашения с МВФ, тогда, скорее всего, мы получим негативную реакцию инвесторов, которые воспринимают программу Украины с МВФ, скорее, не как программу реформ, а просто как наличие внешней поддержки, которая снижает вероятность дефолта", – говорит собеседник.

Важно также, что отсутствие действующей программы МВФ влияет на получение помощи от других доноров Украины, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. Среди прочего, по его словам, речь идет о втором транше макрофинансовой помощи ЕС и возможном запуске новой программы гарантий от Всемирного банка.

"Совокупно это ориентировочно 1,6 млрд долларов, что составляет лишь часть средств, необходимых для валютных выплат, которые Украина должна сделать в этом году – около 9 млрд долларов. В случае если средства от ЕС и Всемирного банка не поступят, они могут быть замещены как новым выпуском еврооблигаций, так и из внутренних источников – через выпуск валютных ОВГЗ или покупку валюты из резервов НБУ", – поясняет аналитик ICU.

Программа МВФ дает инвесторам больше уверенности в правильном движении реформ и экономики страны, но задержка с ее утверждением пока не создает никаких проблем, считает Котович. По его словам, интерес иностранных инвесторов к рисковым, но доходным инструментам поддерживает спрос на украинские еврооблигации и должен позволить Украине сделать новый займ, если будет такая необходимость.

"На данный момент рынок очень благосклонен к Украине, и доходности существующих еврооблигаций не превышают 5,8%. Но конкретные параметры нового выпуска будут зависеть от рыночной ситуации в тот момент, и, возможно, новый займ будет не самый дешевый в истории, как в январе, но на достаточно выгодных условиях", – полагает Тарас Котович.

Пиковые выплаты по внешнему госдолгу у правительства запланированы на март, май и сентябрь, не говоря уже о валютных погашениях внутренних долгов. Но как отметил Виталий Шапран, пики выплат часто означают не сами выплаты, а рефинансирование по ним.

"Успех в управлении госдолгом в 2020 году будет зависеть от того, насколько мы сможем найти новое финансирование, чтобы заменить старое", – уверен член Совета НБУ.

Риском номером один для Украины, по мнению Шапрана, является все же не МВФ, а изменения на мировом рынке капиталов, а именно – начало оттока капиталов с развивающихся рынков. "Предсказывать такие события сложно и зависят они, как правило, от движения процентных ставок центральных банков – эмитентов резервных валют. Пока мы не видим серьезных рисков в 2020 году, но всегда есть стая "черных лебедей": вирус в Китае, выборы в США и т.д".