Уперлись в землю: как Рада заблокировала две ключевых реформы Зеленского

Земельный вопрос заблокировал работу Рады (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Парламент в четверг, 6 февраля, приступил к земельной реформе во втором чтении. Но фракция "Слуга народа" так и не смогла убедить оппозицию отозвать тысячи поправок к законопроекту, чтобы ускорить его принятие. Теперь рассмотрение документа может растянуться на недели, заблокировав тем самым принятие других законов.

В ходе земельных баталий на второй план отошел законопроект, касающийся работы банковского сектора. Его принятие должно поставить точку в вопросе ПриватБанка, по сути, лишив Игоря Коломойского возможности вернуть себе банк. И что важно: без этого закона Украина едва ли сможет получить новую программу МВФ, а значит – и финансирование от других кредиторов. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Утром 6 февраля президент Владимир Зеленский приехал в Верховную раду, чтобы встретиться с фракцией "Слуга народа" и еще раз убедить их поддержать законопроект о рынке земли.

На встречу с главой государства пришло примерно 190 "слуг народа". На сигнальном голосовании по земельному проекту, которое провели в присутствии Зеленского, его не поддержали около двадцати депутатов от СН, в частности, ряд нардепов из условной "группы Коломойского", рассказали РБК-Украина собеседники во фракции.

На встрече с Зеленским парламентариев интересовали также и другие вопросы, в частности, недавние обыски на принадлежащем Игорю Коломойскому канале "1+1". По мнению ряда депутатов, эти обыски и рассмотрение земельного вопроса как-то могли быть связаны, и давление силовиков на канал могло, опять-таки, повлиять на позицию лояльных к олигарху нардепов. Зеленский заверил, что к обыскам он никак не причастен и сам узнал о них из новостей.

Кроме того, по словам очевидцев, президент говорил и о возможности роспуска Верховной рады, которая регулярно обсуждается в политических кругах и является чувствительной темой во фракции правящей партии. По словам участников встречи, Зеленский четко артикулировал, что полномочия этой Рады не будут прекращены досрочно. "Но в целом встреча проходила очень натянуто и подчеркнуто вежливо. Так вежливо, что аж неприлично", - рассказал собеседник во фракции.

Количество "слуг народа", готовых голосовать за рынок земли во втором чтении уменьшилось по сравнению с первым, когда проект поддержали 227 депутатов от СН плюс двое руководителей парламента: спикер Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Начало рассмотрения земельной реформы во втором чтении в четверг (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас своих голосов монобольшинству не хватит, признают опрошенные изданием депутаты. "Некоторое мажоритарщики, проголосовавшие в первом чтении, сейчас говорят: теперь я не смогу проголосовать, меня избиратели в округе порвут", - рассказывает один из собеседников в СН.

В "Слуге народа" рассчитывают на голоса части депутатских групп "Довира" и "За майбутнє" и нескольких внефракционных, ориентированных на Рината Ахметова. Также там надеются на поддержку со стороны фракции "Голос".

Но в "Голосе" со своей позицией пока не определились. "Много наших поправок учли в редакции ко второму чтению. Но нужно еще посмотреть, какие из них будут поддержаны в зале. К тому же среди всех 4018 поправок есть много очень нелепых. И мы не понимаем, какие из них пройдут в зале", – сказал один из членов фракции.

Минута славы для оппозиции

Вполне ожидаемо против рынка земли категорически выступили фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За життя", подавшие к документу большинство из 4 тысяч правок.

В монобольшинстве пытались убедить ОПЗЖ не настаивать на рассмотрении их правок в зале, чтобы ускорить принятие документа. Однако переговоры с оппозицией не принесли никаких результатов. Собеседник в ОПЗЖ рассказал РБК-Украина, что политсила уже очень активно засветилась как противник земельной реформы и отступления в этом вопросе ее избиратель не поймет.

"А для "Батькивщины" это очень идеологический вопрос, мы прекрасно понимаем, что они не отступят", – сказал изданию один из лидеров "Слуги народа".

Фракция Юлии Тимошенко стала главным возмутителем спокойствия в первый день рассмотрения земельной реформы. С утра лидеры фракций и руководство парламента собрались на совещание, чтобы обсудить порядок рассмотрения этого вопроса.

"Нам казалось, что все всё поняли и договорились: продлеваем заседание до 8 вечера, идем строго по регламенту, обсуждаем поправки, а оппозиция не срывает работу. Потом оказалось, что Тимошенко все как-то не так поняла, и началось", – сказал изданию один из участников совещания. По его словам, лидер "Батькивщины" даже предлагала пропустить на балкон сессионного зала участников проходившего под стенами ВР митинга против продажи земли.

Тимошенко оккупировала место спикера и, вырывая его микрофон, даже порезала палец. Ее соратники тем временем пытались просочиться в президиум, им мешали "слуги народа", среди которых выделялся призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Артем Дмитрук. Возникла даже короткая потасовка, едва ли не первая в этом парламентском созыве.

Лишившийся рабочего места спикер Разумков вышел к трибуне и призвал всех коллег придерживаться договоренностей и порядка в зале. "Не парламентаризм занимать место другого, если оно не ваше сегодня", – обратился он к Тимошенко, вызвал аплодисменты в секторах "Слуги народа".

В "Батькивщине" же говорят, что никаких договоренностей они не нарушали. А президиум заблокировали, потому что "не доверяют" представителями монобольшинства.

"Перед Новым годом фракции подписали меморандум по поводу процедуры подготовки этого закона в комитете. Мы обязывались рассматривать каждую поправку. Но после этого они вдруг передали в Раду какую-то свою таблицу с несколькими своими поправками. Как мы можем им теперь доверять. Так что это не мы нарушили договоренности, а они", – возмущается один из членов фракции Тимошенко.

В итоге эмоции немного улеглись, депутаты проголосовали за продление работы до половины восьмого вечера и начали методично рассматривать поправки к законопроекту, пройдя лишь 184 – менее 5% от общего количества.

"Приватный" интерес

Кабинет министров, сформированный командой власти, внес в Раду свой проект закона об обороте рынка с/х земли еще в сентябре. Но, ориентируясь на неутешительную социологию в вопросе рынка земли, команда президента решила не рисковать, предложив новый проект с большим количеством ограничений.

Так появились нормы о запрете продажи земли иностранцам и лимиты на концентрацию угодий до 10 гектар в одни руки. А сам президент заверил, что вопрос по иностранцам в будущем будет решаться на всеукраинском референдуме. С этими позициями "Слуга народа" и подошла ко второму чтению за проект, который, казалось бы, является максимально компромиссным.

Но в президентской фракции, как уже было сказано, также нет единого мнения насчет земельной реформы. Как и перед первым чтением, среди "слуг народа" есть депутаты, которые наотрез отказываются поддержать земельный закон. И это не только мажоритарщики. Еще одна группа противников реформы – депутаты, ориентированные на олигарха Игоря Коломойского. Как стимул, чтобы расположить их к голосованию за рынок земли, обсуждалась идея для начала рассмотреть законопроект, касающийся банковского сектора.

В чем интерес Коломойского? Речь идет о проекте закона, который запрещает возвращать экс-владельцам банки, признанные НБУ неплатежеспособными. Этим же документом предусмотрена возможность выплаты компенсации бывшим собственникам в случае нанесения им ущерба при выводе банка с рынка. Все это прописано в законопроекте №2571, который Кабмин внес еще в декабре прошлого года.

Закон должен стать некой страховкой от претензий Игоря Коломойского на ПриватБанк, национализированный три года назад. Юристы олигарха в судах пытаются оспорить национализацию, и уже одержали несколько побед, что вызвало вопросы со стороны западных кредиторов.

К документу Кабмина в Раде возник ряд замечаний. Сразу несколько парламентариев, которых принято считать близкими к бизнесмену, – Александр Дубинский ("Слуга народа") и Игорь Палица (группа "За майбутнє") внесли альтернативные проекты. В профильном финансовом комитете Рады решили подать еще один – некий доработанный проект, который, по идеи, должен был удовлетворить все стороны.

По информации РБК-Украина, вечером в среду, 5 февраля, члены комитета получили новый документ, который уже в четверг планировалось зарегистрировать в Раде от имени главы комитета Даниила Гетманцева. Но текст, разосланный депутатам (копия есть в распоряжении РБК-Украина), как пояснил изданию собеседник в монобольшинстве, вышел слишком выгодным именно для экс-владельцев обанкротившихся банков, упростив для них процедуру получения компенсации. Это дало повод говорить о том, что проект писали в интересах Коломойского.

По словам источников РБК-Украина, документ раскритиковали как в Кабмине, так и в НБУ, заметив в нем явное подыгрывание частным интересам. По сравнению с изначальной редакцией, внесенной правительством, в тексте Гетманцева не оказалось норм, которые обязывали бы экс-владельцев доказывать, что им был нанесен ущерб.

В доработанной версии также пропал пункт, согласно которому сумму ущерба предлагалось оценивать, как разницу между стоимостью активов и обязательств. Причем эту разницу, как предлагал Кабмин, еще должен был бы подтвердить международный аудитор.

Вместо этого в комитетском проекте прописали, что после того, как суд признает незаконность вывода банка с рынка или его национализации, у экс-владельца будет шесть месяцев, чтобы договориться с Нацбанком и Кабмином о сумме компенсации. Либо же по истечении этого срока ее определит суд.

"За землю, возможно, и хватит голосов фракции. Но "приватовский" законопроект, доработанный якобы Гетманцевым, в таком виде принимать нельзя. О нем пока можно забыть: комитет его не рассматривал, он даже не зарегистрирован. А что будет с проектом Кабмина – пока сказать сложно", – говорит собеседник в монобольшинстве.

Другой собеседник в "Слуге народа", представляющий финансовый комитет, настаивает, что в проекте Кабмина слишком много спорных норм, которые напрямую не касаются темы ПриватБанка, а существенно усиливают влияние НБУ. По его словам, в Офисе президента в курсе решения повременить с принятием этого проекта, несмотря на то, что под угрозой окажется новая кредитная программа. "Что значит согласован с президентом? Мы одна команда. Конечно, у президента знают о том, что принято такое решение", – уверяет депутат.

Перспектива того, что государство потеряет крупнейший банк страны и экс-владельцы снова получат к нему доступ, весьма беспокоит Международный валютный фонд. Но в Кабмине уверяют, что их законопроект – не только и не столько про ПриватБанк, сколько про правила работы банковского сектора.

"Это гарантия финансовой стабильности. Не один ведь Приват был признан неплатежеспособным за последние годы. Но без этого закона мы действительно не выйдем на совет директоров МВФ, это последнее препятствие", – рассказывал в начале недели РБК-Украина собеседник в правительстве.

По крайней мере, еще до событий в четверг власти рассчитывали, что новая программа будет утверждена МВФ в конце февраля - начале марта. Но теперь, уйдя в земельный законопроект и заблокировав принятие других документов, Рада может сдвинуть эти планы на неопределенный срок, пока не будет решен вопрос с банковским законом. Также на неопределенное время будет заморожен вопрос кадровых ротаций в Кабмине, на которые требуется согласие парламента.

Пока же руководство "Слуги народа" намерено и далее рассматривать земельный законопроект в текущем режиме, проваливая сотни поправок от оппозиции одна за другой. На это, естественно, уйдет немало времени, даже если продлевать вечерние заседания на пару лишних часов.

Как ранее рассказывали источники РБК-Украина, глава Верховной рады в этом вопросе занял однозначную позицию, требуя рассмотрения всех поправок по регламенту – без "турборежима". Хотя во фракции власти все же рассчитывают, что ОПЗЖ не будет настаивать на рассмотрении хотя бы части своих поправок, что может существенно ускорить процесс.

Над текстом также работала Ульяна Безпалько