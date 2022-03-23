Шаг за шагом идем вперед, - Зеленский о сложных и скандальных переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что продолжается работа на разных уровнях ради того, чтобы побудить Россию к миру и прекратить эту жестокую войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Это очень сложно. Иногда - скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - заявил глава государства.
Он также поблагодарил всех международных посредников, которые борются за Украину и Европу, а также доносят в Москву реальную картину, и побуждают смотреть реалистично на то, что происходит в боях.
Напомним, в Российской Федерации заявили, что прогресс на переговорах недостаточный для встречи Зеленского и Путина.
Ранее Зеленский поблагодарил американских актеров Эштона Кутчера и Милу Кунис за финансовую помощь, которую они оказали жителям Украины.
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