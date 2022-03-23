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Крок за кроком йдемо вперед, - Зеленський про складні і скандальні переговори з РФ

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Середа 23 березня 2022 00:45
Крок за кроком йдемо вперед, - Зеленський про складні і скандальні переговори з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів, що триває робота на різних рівнях заради того, щоб спонукати Росію до миру і припинити цю жорстоку війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Працюють українські представники на переговорах, які тривають практично кожен день. Це дуже складно. Іноді - скандально. Але крок за кроком йдемо вперед", - заявив глава держави.

Він також подякував усім міжнародним посередникам, які борються за Україну і Європу, а також доносять до Москви реальну картину, і спонукають дивитися реалістично на те, що відбувається в боях.

Нагадаємо, в Російській Федерації заявили, що прогрес на переговорах недостатній для зустрічі Зеленського і Путіна.

Раніше Зеленський подякував американським акторам Ештону Кутчеру і Мілі Куніс за фінансову допомогу, яку вони надали жителям України.

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