Шаг навстречу. Как Украина готовится легализовать каннабис и что может этому помешать

Около года назад – в декабре 2020 – профильная комиссия ООН исключила каннабис (марихуану) из перечня особо опасных наркотиков. Теперь он находится в перечне веществ, которые можно использовать в медицинских целях.

Этот шаг должен был бы стать самым весомым аргументом в споре украинских сторонников и противников "легалайза". Особенно учитывая то, что буквально за пару недель до голосования в ООН, большинство украинцев поддержали оборот медицинского каннабиса в ходе "президентского опроса". Тогда "за" проголосовали около 70% опрошенных.

По итогам плебисцита Владимир Зеленский обещал подать соответсвующий законопроект. Такой документ летом 2021 года появился в парламенте, правда, авторства не главы государства, а 82 депутатов во главе с Давидом Арахамией. Для его принятия не хватило 42 голосов и он отправился "на доработку".

Спустя полгода свое предложение на эту же тему представил Минздрав. И шансов на успешное прохождение через Верховную раду у него в разы больше.

Только для лечения

Министерство здравоохранения обнародовало свою инициативу 17 ноября. В течение месяца документ был открыт для общественного обсуждения. Сейчас же, как сообщили РБК-Украина в ведомстве, он проходит согласование в заинтересованных министерствах.

Что же предлагает Минздрав? Он выступает за то, чтобы снять запрет на оборот отдельных сортов конопли в медицинских целях и в научно-технической деятельности. Но только при условии тщательного контроля. Каждая партия и единица препарата будет промаркирована уникальным штрих-кодом, появится электронный реестр для учета растений конопли, а сами лекарственные препараты намерены продавать только по электронному рецепту врача.

Сорта промышленной конопли с низким (не более 0,2% в сухой массе продукта) содержанием основного психоактивного вещества – тетрагидроканабинола (ТГК) – и вовсе не будут считаться наркотическими средствами. Если содержание ТГК высокое, то выращивать растение позволят только на закрытом грунте, то есть в специальных теплицах, и под охраной.

Производство каннабиса станет легальным бизнесом в Украине (фото: GettyImages)

Выращивание конопли хотят лицензировать, а квоты на такую деятельность установит правительство. Компаниям разрешат вывозить и ввозить в страну медпрепараты из каннабиса, опять-таки, по лицензии. А вот физическим лицам – только при наличии рецепта врача. В Минздраве говорят, что нацелены в первую очередь на то, чтобы обеспечить доступ пациентов к необходимым им лекарствам, пусть даже и с содержанием каннабиса.

Такие препараты помогают людям с неврологическими и психическими заболеваниями, рассеянным склерозом, эпилепсией, болезнями желудочно-кишечного тракта, онкологией и посттравматическим синдромом (ПТСР). Ранее Офис президента даже назвал ориентировочное количество больных, нуждающихся в медицинской конопле.

"По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах. Если, разумеется, мы хотим заботиться о надлежащем качестве их жизни", – сказано в релизе на сайте главы государства.

Приблизительно такие же оценки озвучивал и руководитель медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий ("Слуга народа"). Впрочем, в профильном министерстве не подтверждают эти цифры.

"Я не хотел бы говорить о каких-то цифрах, потому что реальными цифрами никто сейчас не владеет. И следует отметить, что подобные лекарственные препараты могут использовать для широкого спектра заболеваний. Но даже если мы условно будем говорить про небольшое количество пациентов, это не значит, что они не имеют права на такие лекарственные препараты", – подчеркнул в комментарии РБК-Украина первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он также сказал, что Минздрав рассчитывает наладить производство конопли для лекарств непосредственно в Украине, а не полагаться на их импорт.

"Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли изготавливаться в Украине, а не только ввозились из-за границы. Но это сложный, длительный процесс, потому что украинские пациенты должны иметь доступ к лекарственным препаратам доказанной эффективности. Но да, мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине", – отметил он.

О легализации рекреационного каннабиса речь пока не идет (фото: GettyImages)

Чиновник заверил, что система контроля за наркосодержащими препаратами в нашей стране уже давно и эффективно работает, а с 2022 года она будет еще и усовершенствована. По словам Комариды, в парламент законопроект Минздрава будет внесен в ближайшие месяцы. И команда ведомства рассчитывает на успех этой инициативы.

"Мы планируем подать его как можно скорее на рассмотрение Верховной рады, в первом квартале 2022 года – так точно. Затягивать с этим мы не намерены. Мы этот законопроект запустили в работу не ради процесса, а ради результата. И мы сделаем все необходимое, чтобы его достичь", – сказал первый замглавы министерства.

Легализация не до конца

Проект закона от Министерства здравоохранения буквально "заминирован" противоречиями и не поможет решить вопрос с медканабисом в Украине, уверен организатор "Конопляных маршей свободы" Тарас Ратушный. По его мнению, весь 2021-й год украинские власти делали вид, что якобы занимаются урегулированием вопроса лечебной марихуаны.

"Я говорю "якобы", потому что это были скорее попытки с явным намерением помешать другим инициативам", – объяснил эксперт в беседе с РБК-Украина.

В качестве примера он приводит постановление Кабинета министров от 7 апреля 2021 года. Оно впервые разрешило употребление в Украине трех психотропных медпрепаратов (Набилон, Дронабинол и Набиксимолс), содержащих ТГК или его синтетический заменитель.

В обществе решение правительства было воспринято как "прорыв" и "первый шаг" на пути к полной легализации. По мнению Ратушного, это был продуманный обман. Он считает, что Кабмин хотел экстренно "перебить" инициативу по легалайзу от Министерства ветеранов и принял громкий, но юридически ничтожный документ. Ведь ни один из разрешенных препаратов так и не попал к украинским пациентам.

"Указанные препараты были включены в постановление Кабмина, и Минздрав официально обратился к изготовителям этих препаратов с предложением зарегистрировать их в Украине. Но, к сожалению, эти препараты так и не были зарегистрированы до сегодняшнего дня", – сообщил Комарида.

Соответственно, Тарас Ратушный уверен, что новая инициатива Министерства здравоохранения также ложится в канву "имитации реформы" медицинского каннабиса. По его словам, проблему она не решает.

Одна из главных претензий – документ прямо не отвечает на вопрос, будет ли каннабис перемещен из утвержденного Кабмином перечня особо опасных и запрещенных наркотических веществ в перечень контролируемых в обороте.

Более того, установленный в законе минимально допустимый уровень ТГК в промышленной конопле (0,2%) через год перестанет быть актуальным. С 1 января 2023 года Европейский союз поднимет эту планку до 0,3%. Таким образом украинский продукт будет неконкурентоспособным.

Препараты с ТГК в Украине так и не появились (фото: GettyImages)

Учитывая все эти обстоятельства, эксперт называет законопроект Минздрава "фрагментарным" и сомневается в его эффективности. В то же время Ратушный признает, что сейчас открывается "окно возможностей" для урегулирования оборота медицинской марихуаны.

Связано оно, как ни странно, не с Министерством здравоохранения, а с МВД. Последние годы именно это ведомство активно противилось легализации каннабиса. О своей "принципиальной позиции" по данному вопросу заявлял прежде всего профильный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили.

"Для всех желающих, незаметно, тихо, под шум волны, пропихнуть, протащить, пронести легализацию марихуаны, медканнабиса – нет, этого не будет!", – решительно утверждал он два года назад.

Но 13 декабря 2021 года Кабмин уволил этого чиновника после череды скандалов, связанных с его публичным хамским поведением и возможным наличием российского паспорта. Кроме того, против Гогилашвили Госбюро расследований открыло ряд уголовных дел из-за возможной подделки документов.

"К сожалению, у нас до сих пор в этом противостоянии с Минздравом брало верх МВД, но сейчас есть шанс, что эта ситуация изменится. Этот факт Украина может расценивать как шанс наконец-то решить проблему с медицинским каннабисом", – считает Тарас Ратушный.

Употребление каннабиса в медицинских целях разрешено почти в 60 странах мира. В этот список входят преимущественно развитые демократии с высоким уровнем дохода населения, например, США, Канада, Нидерланды, Израиль и другие.

Более того, в конце 2021 года первая страна Европейского союза – Мальта, разрешила употребление марихуаны в личных целях. Украина имеет шанс в 2022 году пополнить список этих государств. Тяжелобольные пациенты точно оценят такой шаг власти.