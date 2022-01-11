Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити

Близько року тому – у грудні 2020 – профільна комісія ООН виключила канабіс (марихуану) з переліку особливо небезпечних наркотиків. Тепер він знаходиться в переліку речовин, які можна використовувати в медичних цілях.

Цей крок мав би стати найвагомішим аргументом у суперечці українських прихильників і противників "легалайзу". Особливо враховуючи те, що буквально за пару тижнів до голосування в ООН, більшість українців підтримали обіг медичного канабісу в ході "президентського опитування". Тоді "за" проголосували близько 70% опитаних.

За підсумками плебісциту Володимир Зеленський обіцяв подати відповідний законопроект. Такий документ влітку 2021 року з'явився в парламенті, правда за авторством не глави держави, а 82 депутатів на чолі з Давидом Арахамією. Для його прийняття не вистачило 42 голосів і він відправився "на доопрацювання".

Через півроку свою пропозицію на цю ж тему представив МОЗ. І шансів на успішне проходження через Верховну раду у неї в рази більше.

Тільки для лікування

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило свою ініціативу 17 листопада. Протягом місяця документ був відкритий для громадського обговорення. Зараз же, як повідомили РБК-Україна у відомстві, він проходить узгодження в зацікавлених міністерствах.

Що ж пропонує МОЗ? Він виступає за те, щоб зняти заборону на обіг окремих сортів конопель в медичних цілях і в науково-технічній діяльності. Але тільки за умови ретельного контролю. Кожна партія і одиниця препарату буде промаркована унікальним штрих-кодом, з'явиться електронний реєстр для обліку рослин конопель, а самі лікарські препарати мають намір продавати тільки за електронним рецептом лікаря.

Сорти промислових конопель з низьким (не більше 0,2% в сухій масі продукту) вмістом основної психоактивної речовини – тетрагідроканабінолу (ТГК) – і зовсім не будуть вважатися наркотичними засобами. Якщо вміст ТГК високий, то вирощувати рослину дозволять тільки на закритому грунті, тобто в спеціальних теплицях, і під охороною.

Виробництво канабісу стане легальним бізнесом в Україні (фото: GettyImages)

Вирощування конопель хочуть ліцензувати, а квоти на таку діяльність встановить уряд. Компаніям дозволять вивозити і ввозити в країну медпрепарати з канабісу, знову таки за ліцензією. А ось фізичним особам тільки за наявності рецепта лікаря. У МОЗ кажуть, що націлені в першу чергу на те, щоб забезпечити доступ пацієнтів до необхідних їм ліків, нехай навіть і з вмістом канабісу.

Такі препарати допомагають людям з неврологічними і психічними захворюваннями, розсіяним склерозом, епілепсією, хворобами шлунково-кишкового тракту, онкологією і посттравматичним синдромом (ПТСР). Раніше Офіс президента навіть назвав орієнтовну кількість хворих, які потребують медичної допомоги.

"За попередніми підрахунками, не менше двох мільйонів українців потребують саме таких препаратів. Якщо, звісно, ми хочемо дбати про належну якість їхнього життя", – сказано у релізі на сайті глави держави.

Приблизні такі ж оцінки озвучував і керівник медичного комітету Верховної ради Михайло Радуцький ("Слуга народу"). Втім, у профільному міністерстві не підтверджують ці цифри.

"Я не хотів би говорити про якісь цифри, тому що реальними цифрами ніхто зараз не володіє. І слід зазначити, що подібні лікарські препарати можуть використовувати для широкого спектру захворювань. Але навіть якщо ми умовно будемо говорити про невелику кількість пацієнтів, це не означає, що вони не мають права на такі лікарські препарати", – підкреслив у коментарі РБК-Україна перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

Він також сказав, що МОЗ розраховує налагодити виробництво конопель для ліків безпосередньо в Україні, а не покладатися на їх імпорт.

"Ми зацікавлені в тому, щоб такі препарати могли виготовлятися в Україні, а не тільки ввозилися з-за кордону. Але це складний, тривалий процес, тому що українські пацієнти повинні мати доступ до лікарських препаратів доведеної ефективності. Але так, ми за те, щоб процес повного циклу був в Україні", – зазначив він.

Про легалізацію рекреаційного канабісу мова поки не йде (фото: GettyImages)

Чиновник запевнив, що система контролю за нарковмісними препаратами в нашій країні вже давно і ефективно працює, а з 2022 року вона буде ще й удосконалена. За словами Комаріди, до парламенту законопроект МОЗ буде внесений в найближчі місяці. І команда відомства розраховує на успіх цієї ініціативи.

"Ми плануємо подати його якомога швидше на розгляд Верховної ради, в першому кварталі 2022 року – так точно. Затягувати з цим ми не маємо наміру. Ми цей законопроект запустили в роботу не заради процесу, а заради результату. І ми зробимо все необхідне, щоб його досягти", – сказав перший заступник голови міністерства.

Легалізація не до кінця

Проект закону від Міністерства охорони здоров'я буквально "замінований" протиріччями і не допоможе вирішити питання з медканабісом в Україні, впевнений організатор "Конопляних маршів свободи" Тарас Ратушний. На його думку, весь 2021-й рік українська влада робила вигляд, що нібито займається врегулюванням питання лікувальної марихуани.

"Я кажу "нібито", тому що це були швидше спроби з явним наміром перешкодити іншим ініціативам", – пояснив експерт в розмові з РБК-Україна.

Як приклад він наводить постанову Кабінету міністрів від 7 квітня 2021 року. Вона вперше дозволила вживання в Україні трьох психотропних медпрепаратів (Набілон, Дронабінол і Набіксимолс), що містять ТГК або його синтетичний замінник.

У суспільстві рішення уряду було сприйнято як "прорив" і "перший крок" на шляху до повної легалізації. На думку Ратушного, це був продуманий обман. Він вважає, що Кабмін хотів екстрено "перебити" ініціативу по легалайзу від Міністерства ветеранів і прийняв гучний, але юридично нікчемний документ. Адже жоден з дозволених препаратів так і не потрапив до українських пацієнтів.

"Зазначені препарати були включені до постанови Кабміну, і МОЗ офіційно звернувся до виробників цих препаратів з пропозицією зареєструвати їх в Україні. Але, на жаль, ці препарати так і не були зареєстровані до сьогоднішнього дня", – повідомив Комаріда.

Відповідно, Тарас Ратушний впевнений, що нова ініціатива Міністерства охорони здоров'я також лягає в канву "імітації реформи" медичного канабісу. За його словами, проблему вона не вирішує.

Одна з головних претензій – документ прямо не відповідає на питання, чи буде канабіс переміщений із затвердженого Кабміном переліку особливо небезпечних і заборонених наркотичних речовин до переліку контрольованих в обороті.

Більш того, встановлений в законі мінімально допустимий рівень ТГК в промислових коноплях (0,2%) через рік перестане бути актуальним. З 1 січня 2023 року Європейський союз підніме цю планку до 0,3%. Таким чином український продукт буде неконкурентоспроможним.

Препарати з ТГК в Україні так і не з'явилися (фото: GettyImages)

Враховуючи всі ці обставини, експерт називає законопроект МОЗ "фрагментарним" і сумнівається в його ефективності. Водночас Ратушний визнає, що зараз відкривається "вікно можливостей" для врегулювання обігу медичної марихуани.

Пов'язано воно, як не дивно, не з Міністерством охорони здоров'я, а з МВС. Останні роки саме це відомство активно опиралося легалізації канабісу. Про свою "принципову позицію" з даного питання заявляв насамперед профільний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі.

"Для всіх бажаючих, непомітно, тихо, під шум хвилі, пропхати, протягнути, пронести легалізацію марихуани, медканабісу – ні, цього не буде!", – рішуче стверджував він два роки тому.

Але 13 грудня 2021 року Кабмін звільнив цього чиновника після низки скандалів, пов'язаних з його публічною хамською поведінкою і можливою наявністю російського паспорта. Крім того, проти Гогілашвілі Держбюро розслідувань відкрило низку кримінальних справ через ймовірну підробку документів.

"На жаль, у нас досі в цьому протистоянні з МОЗ брало верх МВС, але зараз є шанс, що ця ситуація зміниться. Цей факт Україна може розцінювати як шанс нарешті вирішити проблему з медичним канабісом", – вважає Тарас Ратушний.

Вживання канабісу в медичних цілях дозволено майже в 60 країнах світу. У цей список входять переважно розвинені демократії з високим рівнем доходу населення, наприклад, США, Канада, Нідерланди, Ізраїль та інші. Більш того в кінці 2021 року перша країна Європейського Союзу – Мальта, дозволила вживання марихуани в особистих цілях. Україна має шанс у 2022 році поповнити список цих держав. Тяжкохворі пацієнти точно оцінять такий крок влади.