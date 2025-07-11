Шабунін отримав підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, у якого сьогодні проводилися обшуки.

Слідчі ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який мобілізувався у 2022 році, але тривалий час не з’являвся до місця служби. За даними слідства, він прикривав свою відсутність відрядженнями, перебуваючи у цивільних установах, які не належать до сил оборони.

Також задокументовано, що попри фактичну відсутність у військовій частині, фігурант регулярно отримував щомісячне грошове забезпечення понад 50 тисяч гривень.

Крім того, слідство встановило, що підозрюваний незаконно використовував позашляховик, ввезений як гуманітарна допомога для потреб армії. Транспортний засіб не був належним чином оформлений і використовувався в особистих цілях, зокрема для пересування Києвом.

Військовослужбовцю оголошено підозру за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, та ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) - шахрайське заволодіння чужим майном у великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Водночас у ДБР заявили, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю.

Що передувало

Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області, а також вдома.