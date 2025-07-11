Шабунин получил подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве

По данным источников РБК-Украина, речь идет о главе Центра противодействия коррупции Виталии Шабунине, у которого сегодня проводились обыски.

Следователи ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, который мобилизовался в 2022 году, но длительное время не появлялся к месту службы. По данным следствия, он прикрывал свое отсутствие командировками, находясь в гражданских учреждениях, которые не относятся к силам обороны.

Также задокументировано, что несмотря на фактическое отсутствие в воинской части, фигурант регулярно получал ежемесячное денежное обеспечение более 50 тысяч гривен.

Кроме того, следствие установило, что подозреваемый незаконно использовал внедорожник, ввезенный как гуманитарная помощь для нужд армии. Транспортное средство не было должным образом оформлено и использовалось в личных целях, в частности для передвижения по Киеву.

Военнослужащему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, и ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления) - мошенническое завладение чужим имуществом в крупных размерах. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В то же время в ГБР заявили, что данное процессуальное действие никак не связано с его профессиональной деятельностью.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что Государственное бюро расследований проводило обыски у председателя правления ЦПК Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области, а также дома.