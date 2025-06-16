Суд зобов’язав Шабуніна сплатити 126 тисяч податкового боргу: що відомо

Як зазначив журналіст та військовий Володимир Бойко, Віталій Шабунін оголосив збір грошей на відбудову власного будинку після пожежі, яка сталася ще у 2020 році.



"Чи дійсно люди переказували гроші, чи в такий спосіб Шабунін лише легалізував свої кошти достеменно не відомо. Але точно відомо, що з отриманих грошових подарунків Шабунін мав заплатити 227 тис. 438 грн 92 коп. податку з доходу, а він сплатив лише 101 тис. грн", - підкреслив журналіст.



У зв’язку з цим Головне управління Державної податкової служби в м. Києві нарахувало Шабуніну податкове зобов’язання в розмірі 126 438,92 грн.



Як зазначає Бойко, решту податків активістсплачувати відмовився. З початком повномасштабного вторгнення для цього з'явився ще й додатковий привід: Шабунін заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Однак, як зазначається в рішенні, суд не знайшов доказів, що активіст "був задіяний до безпосередньої участі у воєнних діях, які перешкоджали йому виконати податкові зобов'язання".