Суд зобов’язав Шабуніна сплатити 126 тисяч податкового боргу: що відомо
Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу з блогера та активіста Віталія Шабуніна. Мова йде про сплату 126,4 тис. грн. Про це йдеться у
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, опубліковане на сайті Єдиного державного реєстр судових рішень.
Як зазначив журналіст та військовий Володимир Бойко, Віталій Шабунін оголосив збір грошей на відбудову власного будинку після пожежі, яка сталася ще у 2020 році.
"Чи дійсно люди переказували гроші, чи в такий спосіб Шабунін лише легалізував свої кошти достеменно не відомо. Але точно відомо, що з отриманих грошових подарунків Шабунін мав заплатити 227 тис. 438 грн 92 коп. податку з доходу, а він сплатив лише 101 тис. грн", - підкреслив журналіст.
У зв’язку з цим Головне управління Державної податкової служби в м. Києві нарахувало Шабуніну податкове зобов’язання в розмірі 126 438,92 грн.
Як зазначає Бойко, решту податків активістсплачувати відмовився. З початком повномасштабного вторгнення для цього з'явився ще й додатковий привід: Шабунін заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Однак, як зазначається в рішенні, суд не знайшов доказів, що активіст "був задіяний до безпосередньої участі у воєнних діях, які перешкоджали йому виконати податкові зобов'язання".
Нагадаємо, ДБР також розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна. Зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа NissanPathfinder.
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