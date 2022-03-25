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Сгорели документы о репрессиях в СССР. Оккупанты уничтожили архив СБУ в Чернигове

Фото: Пожар в здании архива на Черниговщине (facebook.com)
Автор: RBC.UA

На Черниговщине оккупанты уничтожили архив СБУ в котором находились около 13 тысяч дел украинцев, репрессированных во времена СССР. Часть украинцев уже никогда не сможет узнать правду о своих родственниках, - Людмила Денисова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

Людмила Денисова, в своем Telegram-канале, сообщила об уничтожении оккупантами архива СБУ на Черниговщине.

"Российские оккупанты уничтожили архивное подразделение Службы безопасности на Черниговщине. Именно в этом подразделении хранились документы о репрессиях против украинцев во времена СССР.", - заявила Людмила.

Она отметила, что в этом архиве хранился значительный массив материалов, а именно 13 тысяч дел украинцев.

"На нашей земле захватчик пытается скрыть правду о борьбе СССР с украинцами и уничтожает архивы, подтверждающие преступления советской власти. Однако эпоха цифровизации общения не дает стране-агрессору заставить молчать мир. Мир видит все и знает правду о войне в Украине.", - добавила Уполномоченная по правам человека.

Напомним, что российских оккупантов обвинили в пытках людей в Энергодаре.

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