RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Згоріли документи про репресії в СРСР. Окупанти знищили архів СБУ в Чернігові

Фото: Пожежа в будівлі архіву на Чернігівщині (facebook.com)
Автор: RBC.UA

На Чернігівщині окупанти знищили архів СБУ в якому перебували близько 13 тисяч справ українців, репресованих за часів СРСР. Частина українців вже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, - Людмила Денисова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Людмила Денисова, у своєму Telegram-каналі, повідомила про знищення окупантами архіву СБУ на Чернігівщині.

"Російські окупанти знищили архівний підрозділ служби безпеки на Чернігівщині. Саме в цьому підрозділі зберігалися документи про репресії проти українців за часів СРСР.",- заявила Людмила.

Вона зазначила, що в цьому архіві зберігався значний масив матеріалів, а саме 13 тисяч справ українців.

"На нашій землі загарбник намагається приховати правду про боротьбу СРСР з українцями і знищує архіви, що підтверджують злочини радянської влади. Однак епоха цифровізації спілкування не дає країні-агресору змусити мовчати світ. Світ бачить все і знає правду про війну в Україні.",- додала уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, що російських окупантів звинуватили в тортурах людей в Енергодарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України