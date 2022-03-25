Згоріли документи про репресії в СРСР. Окупанти знищили архів СБУ в Чернігові

Людмила Денисова, у своєму Telegram-каналі, повідомила про знищення окупантами архіву СБУ на Чернігівщині.

"Російські окупанти знищили архівний підрозділ служби безпеки на Чернігівщині. Саме в цьому підрозділі зберігалися документи про репресії проти українців за часів СРСР.",- заявила Людмила.

Вона зазначила, що в цьому архіві зберігався значний масив матеріалів, а саме 13 тисяч справ українців.

"На нашій землі загарбник намагається приховати правду про боротьбу СРСР з українцями і знищує архіви, що підтверджують злочини радянської влади. Однак епоха цифровізації спілкування не дає країні-агресору змусити мовчати світ. Світ бачить все і знає правду про війну в Україні.",- додала уповноважена з прав людини.