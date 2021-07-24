Чтобы не сгорел: Маск допускает доставку Hubble на Землю с помощью Starship
Фото: основатель SpaceX Илон Маск (Maja Hitij/Getty Images)
Основатель SpaceX Илон Маск допускает возможность возвращения космического телескопа Hubble на Землю с помощью корабля Starship. Это может предотвратить неизбежное разрушение телескопа в атмосфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Маска.
В частности, автор профильного сайте NASASpaceflight Крис Бергин задал ему вопрос о том, может ли Starship вернуть Hubble, чтобы тот не сгорел в атмосфере при падении.
"Конечно", - ответил Маск.
Напомним, ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA нашло вероятную причину поломки Hubble и готовилось к спасательной операции.
Но на этой неделе космический телескоп после ремонта снова приступил к работе.