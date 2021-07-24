Щоб не згорів: Маск допускає доставку Hubble на Землю за допомогою Starship
Фото: засновник SpaceX Ілон Маск (Maja Hitij/Getty Images)
Засновник SpaceX Ілон Маск допускає можливість повернення космічного телескопа Hubble на Землю за допомогою корабля Starship. Це може запобігти неминучому руйнуванню телескопа в атмосфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Маска.
Зокрема, автор профільного сайті NASASpaceflight Кріс Бергін поставив йому питання про те, чи може Starship повернути Hubble, щоб той не згорів в атмосфері при падінні.
"Звичайно", - відповів Маск.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американське космічне агентство NASA знайшло ймовірну причину поломки Hubble і готувалося до рятувальної операції.
Але на цьому тижні космічний телескоп після ремонту знову приступив до роботи.