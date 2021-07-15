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NASA готовится к спасению Hubble: названа возможная причина поломки телескопа

Новина українською →
США , Четверг 15 июля 2021 20:09
NASA готовится к спасению Hubble: названа возможная причина поломки телескопа Фото: NASA обнаружила возможную причину поломки телескопа Hubble (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) нашло вероятную причину взлома телескопа Hubble. Сейчас специалисты готовятся к спасательной операции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Как отмечает агентство, сбой в работе телескопа связан с компьютером полезной нагрузки, который расположен в узле SI C & DH. После возникновения поломки, все приборы устройства перешли в безопасный режим.

NASA допускает версию, что причиной сбоя мог быть модуль управления питанием Power Control Unit, который находится в том же узле, что и компьютер полезного питания.

Пресс-служба отмечает, что этот модуль содержит регулятор мощности и защитный цепь, отслеживает уровень напряжения. Скорее всего то, что сбой работы телескопа возник именно из-за одного из этих компонентов модуля.

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