NASA готовится к спасению Hubble: названа возможная причина поломки телескопа

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) нашло вероятную причину взлома телескопа Hubble. Сейчас специалисты готовятся к спасательной операции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA .

Как отмечает агентство, сбой в работе телескопа связан с компьютером полезной нагрузки, который расположен в узле SI C & DH. После возникновения поломки, все приборы устройства перешли в безопасный режим.

NASA допускает версию, что причиной сбоя мог быть модуль управления питанием Power Control Unit, который находится в том же узле, что и компьютер полезного питания.

Пресс-служба отмечает, что этот модуль содержит регулятор мощности и защитный цепь, отслеживает уровень напряжения. Скорее всего то, что сбой работы телескопа возник именно из-за одного из этих компонентов модуля.