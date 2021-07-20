ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Hubble после ремонта показал новые черно-белые кадры галактик

Новина українською →
США , Вторник 20 июля 2021 15:41
Hubble после ремонта показал новые черно-белые кадры галактик Фото: Hubble после ремонта показал новые черно-белые кадры галактик (twitter.com/HubbleTelescope)
Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble, после ремонта специалистами NASA сделал несколько черно-белых кадров для проверки исправности. На фотографиях изображены галактики, которые расположены на расстоянии более чем за 297 млн мировых лет от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SPACE.

На левом кадре изображен космический объект ARP-MADORE2115-273, который является системой двух взаимодействующих галактик.

На правом кадре изображена большая спиральная галактика ARP-MADORE0002-503, которая расположена более чем в 490 миллионах световых лет от Земли. Стоит отметить, что она также втрое больше Млечного Пути (галактика в которой расположена наша Солнечная система).

Hubble после ремонта показал новые черно-белые кадры галактикФото: Hubble после ремонта показал новые черно-белые кадры галактик (twitter.com/HUBBLE_space)

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как NASA восстанавливало работу телескопа после взлома системы, управлявшей питанием главного компьютера.

Читайте РБК-Украина в Google News
космос Hubble NASA
NEWS
Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года