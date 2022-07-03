Сгорел дотла. ВСУ уничтожили танк россиян на Донбассе (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Север".

На кадрах видно, как хорошо горит вражеская техника. Танк, судя по кадрам, сгорел полностью.

"В степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ. 1:0 в пользу ВСУ! Верьте в своих защитников! Верьте в Украину! Победа за нами!" - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, ВСУ из ПЗРК "Игла" сбили крылатую ракету "Х-22". Ее сбили на подлете к Киеву.

До этого в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.

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