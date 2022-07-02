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В Генштабе показали, как ВСУ уничтожают российский "Панцирь-С1" (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 02 июля 2022 10:39
В Генштабе показали, как ВСУ уничтожают российский "Панцирь-С1" (видео) Фото: российский ЗРПК "Панцирь-С1" (oruzhie.info)
Автор: Руслан Гаращенко

В Генеральном штабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог - "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", - говорится в сообщении.

Как известно, украинские военные активно применяют польские самоходные артиллерийские установки "Краб". В Генштабе ВСУ показали их работу на фронте.

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