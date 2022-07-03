ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сгорел дотла. ВСУ уничтожили танк россиян на Донбассе (видео)

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 03 июля 2022 12:54
Сгорел дотла. ВСУ уничтожили танк россиян на Донбассе (видео) Фото: ВСУ уничтожили танк оккупантов на Донбассе (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили на Донбассе российский танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Север".

"В степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ. 1:0 в пользу ВСУ! Верьте в своих защитников! Верьте в Украину! Победа за нами!" - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как хорошо горит вражеская техника. Танк, судя по кадрам, сгорел полностью.

Как сообщалось ранее, ВСУ из ПЗРК "Игла" сбили крылатую ракету "Х-22". Ее сбили на подлете к Киеву.

До этого в Генштабе ВСУ показали, как украинские военные уничтожили российский комплекс "Панцирь-С1", стоимостью почти 15 миллионов долларов.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта