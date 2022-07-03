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Згорів вщент. ЗСУ знищили танк росіян на Донбасі (відео)

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Донбас, Неділя 03 липня 2022 12:54
Згорів вщент. ЗСУ знищили танк росіян на Донбасі (відео) Фото: ЗСУ знищили танк окупантів на Донбасі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили на Донбасі російський танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Північ".

"В степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ. 1:0 на користь ЗСУ! Вірте в своїх захисників! Вірте в Україну! Перемога за нами!" - йдеться в підпису до відео.

На кадрах видно, наскільки добре горить ворожа техніка. Танк, судячи з кадрів, повністю згорів.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ з ПЗРК "Ігла" збили крилату ракету "Х-22". Її збили на підльоті до Києва.

До цього у Генштабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1", вартістю майже 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, минулої доби російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України і, зокрема, один гелікоптер. Усього вже знищено близько 35 970 окупантів.

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