Сформирован предварительный состав корзин для жеребьевки Евро-2020

По итогам отборочного цикла чемпионата Европы-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, а также предварительные составы корзин для жеребьевки. Об этом информируется на сайте УЕФА.

Отмечается, что организация опубликует точный состав корзин 21 ноября, как только его утвердит рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям.

Корзина 1: Италия (А), Бельгия (В), Украина (С), Англия (D), Испания (Е), Германия (F)

Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды (С), Россия (В)

Корзина 3: Португалия Турция, Дания (В), Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия и еще четыре победителя плей-офф Лиги наций

В турнире примут участие 24 сборные. Последние четыре участника станут известны в марте 2020 по итогам поединков плей-офф Лиги наций.

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы состоится в Бухаресте в субботу, 30 ноября, в 19:00.

Кроме того, ранее были утверждены города, в которых пройдут матчи каждой из групп:

Группа А. Рим (Италия), Баку (Азербайджан)

Группа В. Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания)

Группа С. Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния)

Группа D. Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)

Группа Е. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия)

Группа F. Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия)

Напомним, подопечные Андрея Шевченко завершили отборочный цикл Евро-2020 без поражений.