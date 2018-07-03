На сезонные работы за границу выезжают до 9 млн украинцев ежегодно, - Рева

Трудовая миграция украинцев имеет сезонный характер

На сегодня сезонные работы за границу ежегодно выезжают в девяти миллионов украинцев. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время выступления на открытии проекта Международной организации труда "Инклюзивный рынок труда для создания рабочих мест в Украине", передает "Укринформ".

"На сегодняшний день трудовая миграция в большинстве носит сезонный характер. В этом процессе, по нашим оценкам, в этом принимают участие в девяти миллионов украинских граждан ежегодно", - сообщил Рева.