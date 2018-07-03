На сезонные работы за границу выезжают до 9 млн украинцев ежегодно, - Рева

Трудовая миграция украинцев имеет сезонный характер
На сегодня сезонные работы за границу ежегодно выезжают в девяти миллионов украинцев. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время выступления на открытии проекта Международной организации труда "Инклюзивный рынок труда для создания рабочих мест в Украине", передает "Укринформ".
"На сегодняшний день трудовая миграция в большинстве носит сезонный характер. В этом процессе, по нашим оценкам, в этом принимают участие в девяти миллионов украинских граждан ежегодно", - сообщил Рева.
Министр добавил также, что по данным Государственной миграционной службы Украины, постоянно за границей работают более 3,2 млн граждан Украины.
Напомним, согласно последним статистическим данным, число иностранцев, приезжающих на работу в Литву, в этом году увеличилось более чем в два раза, а правительство тем временем рассматривает способы ограничения иммиграции рабочей силы. Большинство приезжих в Литву людей являются гражданами Украины.
Отметим, ранее премьер-министр Украины Гройсман признал проблему оттока трудовых ресурсов из Украины.