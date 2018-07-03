На сезонні роботи за кордон виїжджають до 9 млн українців щороку, - Рева

Трудова міграція українців носить сезонний характер
На сьогодні на сезонні роботи за кордон щороку виїжджають до дев'яти мільйонів українців. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час виступу на відкритті проекту Міжнародної організації праці "Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні", передає "Укрінформ".
"На сьогоднішній день трудова міграція у більшості носить сезонний характер. У цьому процесі, за нашими оцінками, в цьому беруть участь до дев'яти мільйонів українських громадян щороку", - повідомив Рева.
Міністр додав також, що за даними Державної міграційної служби України, постійно за кордоном працюють понад 3,2 млн громадян України.
Нагадаємо, згідно з останніми статистичними даними, число іноземців, які приїжджають на роботу в Литву, в цьому році збільшилася більш ніж у два рази, а уряд тим часом розглядає способи обмеження імміграції робочої сили. Більшість приїжджих в Литву людей є громадянами України.
Зазначимо, раніше прем'єр-міністр України Гройсман визнав проблему відтоку трудових ресурсів із України.