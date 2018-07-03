На сезонні роботи за кордон виїжджають до 9 млн українців щороку, - Рева

Трудова міграція українців носить сезонний характер

На сьогодні на сезонні роботи за кордон щороку виїжджають до дев'яти мільйонів українців. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час виступу на відкритті проекту Міжнародної організації праці "Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні", передає "Укрінформ".

"На сьогоднішній день трудова міграція у більшості носить сезонний характер. У цьому процесі, за нашими оцінками, в цьому беруть участь до дев'яти мільйонів українських громадян щороку", - повідомив Рева.