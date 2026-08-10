Сезонний спад цін: які овочі та фрукти різко подешевшали в Україні

В Україні минулого тижня змінилися ціни на овочі, фрукти та ягоди. Зокрема, помітно подешевшали помідори, огірки, кавуни та дині. Водночас зросла вартість картоплі, капусти та деяких ягід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
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В Україні продовжують дешевшати овочі "борщового набору". Винятком став столовий буряк, який подорожчав.
Намітилася нова хвиля зниження цін на помідори. За даними EastFruit, зараз їх продають по 30-40 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше ціна становила 45-65 гривень.
Також подешевшали:
Водночас подорожчали картопля - 9-28 гривень за кілограм, білокачанна капуста - 15-20 гривень за кілограм та столовий буряк - 11-14 гривень за кілограм.
Ціни на цвітну капусту становили 48-52 гривень за кілограм, броколі - 55-65 гривень за кілограм. Кріп та петрушка за тиждень не змінилися - 145-155 гривень за кілограм та 105-115 гривень за кілограм відповідно.
У фруктово-ягідному сегменті продовжують дешевшати кавуни та дині.
Кавуни зараз продають по 7-10 гривень за кілограм, а дині - по 18-28 гривень за кілограм.
Також подешевшали:
Водночас подорожчали черешня - 130-170 гривень за кілограм, малина - 200-270 гривень за кілограм та ожина - 200-270 гривень за кілограм.
Нектарини продавали по 50-65 гривень за кілограм, персики - по 30-70 гривень за кілограм, сливи - по 20-75 гривень за кілограм, вишні - по 110-130 гривень за кілограм, лохину - по 140-180 гривень за кілограм.
Імпортні фрукти за тиждень практично не змінилися в ціні: апельсини коштували 50-130 гривень за кілограм, лимони - 100-120 гривень за кілограм, банани - 60-70 гривень за кілограм.
Пропозиція помідорів продовжує зростати, тому вони залишаються найбільш продаваним товаром в овочевому сегменті. Також збільшується кількість продажів овочів "борщової групи", а огірків минулого тижня пропонували більше, ніж тижнем раніше.
Кавун залишається товаром №1 торгового майданчика EastFruit за кількістю розміщених оголошень. Активні продажі ведуть українські учасники. Кількість продавців дині за тиждень зросла у півтора раза.
Також продовжують зростати продажі ранніх яблук. Натомість кількість продавців сливи, персика та абрикоса скоротилася.
Минулого тижня на EastFruit Trade Platform свою продукцію продавали та купували учасники з 10 країн. Кількість розміщених оголошень завдяки зростанню продажів з України оновила черговий рекорд цього року.
До п'ятірки країн із найбільшою кількістю оголошень увійшли Україна, Узбекистан, Туреччина, Іран та Єгипет.
Найбільшим попитом серед покупців користувалися помідори та огірки. Також активно шукали кавуни, а учасники з Румунії - постачальників чорниці.
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