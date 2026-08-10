RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Сезонный спад цен: какие овощи и фрукты резко подешевели в Украине

13:22 10.08.2026 Пн
4 мин
Какие овощи и фрукты сейчас выгоднее всего покупать?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Цены на продукты в Украине (Getty Images)

В Украине на прошлой неделе изменились цены на овощи, фрукты и ягоды. В частности заметно подешевели помидоры, огурцы, арбузы и дыни. В то же время возросла стоимость картофеля, капусты и некоторых ягод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Главное:

  • Дешевые летние хиты: На рынке зафиксирована новая волна падения цен - дешевеют помидоры, огурцы и арбузы.
  • Что подорожало: Несмотря на общее удешевление большинства овощей, возросла стоимость картофеля, белокочанной капусты и столовой свеклы.
  • Ситуация в ягодном сегменте: Дешевеют дыни, яблоки и клубника. В то же время, существенно подорожали черешня, а также малина и ежевика.
  • Бестселлеры рынка: Томаты и арбузы остаются абсолютными лидерами по объему предложения и продаж на украинском рынке.
  • Рекорд рынка: Благодаря высокой активности украинских продавцов торговая площадка EastFruit обновила годовой рекорд по количеству объявлений.

Какие овощи подешевели

В Украине продолжают дешеветь овощи "борщового набора". Исключением стала столовая свекла, которая подорожала.

Наметилась новая волна снижения цен на помидоры. По данным EastFruit, сейчас их продают по 30-40 гривен за килограмм, в то время как неделей ранее цена составляла 45-65 гривен.

Также подешевели:

  • огурцы - 8-25 гривен за килограмм против 15-30 гривен неделей ранее;
  • сладкий перец - 30-70 гривен за килограмм против 30-85 гривен;
  • баклажаны - 20-28 гривен за килограмм против 20-30 гривен;
  • кабачки - 20-27 гривен за килограмм против 23-30 гривен;
  • острый перец - 100-260 гривен за килограмм против 110-300 гривен;
  • чеснок - 45-130 гривен за килограмм против 50-130 гривен;
  • сахарная кукуруза - 9-12 гривен за штуку против 10-13 гривен;
  • зеленый лук - 165-180 гривен за килограмм против 180-220 гривен;
  • салат - 80-100 гривен за килограмм против 90-100 гривен.

В то же время подорожали картофель - 9-28 гривен за килограмм, белокочанная капуста –- 15-20 гривен за килограмм и столовая свекла - 11-14 гривен за килограмм.

Цены на цветную капусту составляли 48-52 гривен за килограмм, брокколи - 55-65 гривен за килограмм. Укроп и петрушка за неделю не изменились - 145-155 гривен за килограмм и 105-115 гривен за килограмм соответственно.

Что происходит с фруктами и ягодами

Во фруктово-ягодном сегменте продолжают дешеветь арбузы и дыни.

Арбузы сейчас продают по 7-10 гривен за килограмм, а дыни - по 18-28 гривен за килограмм.

Также подешевели:

  • яблоки - 28-50 гривен за килограмм;
  • груши - 30-50 гривен за килограмм;
  • садовая клубника - 140-170 гривен за килограмм;
  • абрикосы - 40-75 гривен за килограмм.

В то же время подорожали черешня - 130-170 гривен за килограмм, малина - 200-270 гривен за килограмм и ежевика - 200-270 гривен за килограмм.

Нектарины продавали по 50-65 гривен за килограмм, персики - по 30-70 гривен за килограмм, сливы - по 20-75 гривен за килограмм, вишни - по 110-130 гривен за килограмм, голубику - по 140-180 гривен за килограмм.

Импортные фрукты за неделю практически не изменились в цене: апельсины стоили 50-130 гривен за килограмм, лимоны - 100-120 гривен за килограмм, бананы - 60-70 гривен за килограмм.

Помидоры и арбузы остаются среди лидеров продаж

Предложение помидоров продолжает расти, поэтому они остаются наиболее продаваемым товаром в овощном сегменте. Также увеличивается количество продаж овощей "борщевой группы", а огурцов на прошлой неделе предлагали больше, чем неделей ранее.

Арбуз остается товаром №1 торговой площадки EastFruit по количеству размещаемых объявлений. Активные продажи ведутся украинскими участниками. Количество продавцов дыни за неделю выросло в полтора раза.

Также продолжают расти продажи ранних яблок. Количество продавцов сливы, персика и абрикоса сократилось.

Украина обновила рекорд по количеству объявлений

На прошлой неделе EastFruit Trade Platform свою продукцию продавали и покупали участники из 10 стран. Количество размещенных объявлений благодаря росту продаж из Украины обновило очередной рекорд в этом году.

В пятерку стран с наибольшим количеством объявлений вошли Украина, Узбекистан, Турция, Иран и Египет.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались помидоры и огурцы. Также активно искали арбузы, а участники из Румынии -поставщиков черники.

Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько стоят основные продукты в крупнейших супермаркетах Украины, в том числе хлеб, гречка, яйца, молоко и подсолнечное масло и где можно найти самые дешевые предложения и акционные цены.

Также мы писали, стоит ли ожидать снижения цен на яблоки в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЦеныЦены на продукты