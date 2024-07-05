На сезонных ярмарках Киева запретили продажу ряда продуктов: список
В Киеве из-за жары временно ограничили продажу ряда продуктов на сезонных ярмарках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления (ГУ) Госпотребслужбы в городе Киев.
Решение было принято Департаментом промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Под ограничения попали все скоропортящиеся продукты, среди которых:
- свежее мясо;
- мясопродукты;
- колбасные изделия;
- живая и свежемороженая рыба;
- морепродукты;
- молоко;
- молочная продукция;
- яйца птицы;
- кондитерские изделия с кремом и тому подобное.
Ограничения были введены с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения возникновения вспышек заболеваний на фоне роста среднесуточной температуры.
"В случае снижения температуры воздуха будет восстановлена реализация скоропортящихся продуктов питания", - добавляет ГУ Госпотребслужбы Киева.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам синоптика Натальи Диденко, завтра, 6 июля, жара в Украине немного спадет.
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