На сезонных ярмарках Киева запретили продажу ряда продуктов: список

В Киеве из-за жары временно ограничили продажу ряда продуктов на сезонных ярмарках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления (ГУ) Госпотребслужбы в городе Киев.

"В случае снижения температуры воздуха будет восстановлена реализация скоропортящихся продуктов питания", - добавляет ГУ Госпотребслужбы Киева.

Ограничения были введены с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения возникновения вспышек заболеваний на фоне роста среднесуточной температуры.

Под ограничения попали все скоропортящиеся продукты , среди которых:

Решение было принято Департаментом промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам синоптика Натальи Диденко, завтра, 6 июля, жара в Украине немного спадет.

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