ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На сезонных ярмарках Киева запретили продажу ряда продуктов: список

Пятница 05 июля 2024 13:04
UA EN RU
На сезонных ярмарках Киева запретили продажу ряда продуктов: список Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве из-за жары временно ограничили продажу ряда продуктов на сезонных ярмарках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления (ГУ) Госпотребслужбы в городе Киев.

Решение было принято Департаментом промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Под ограничения попали все скоропортящиеся продукты, среди которых:

  • свежее мясо;
  • мясопродукты;
  • колбасные изделия;
  • живая и свежемороженая рыба;
  • морепродукты;
  • молоко;
  • молочная продукция;
  • яйца птицы;
  • кондитерские изделия с кремом и тому подобное.

Ограничения были введены с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения возникновения вспышек заболеваний на фоне роста среднесуточной температуры.

"В случае снижения температуры воздуха будет восстановлена реализация скоропортящихся продуктов питания", - добавляет ГУ Госпотребслужбы Киева.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам синоптика Натальи Диденко, завтра, 6 июля, жара в Украине немного спадет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция