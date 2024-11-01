Сезонні зміни для рибалок. Де українцям заборонили ловити рибу та як не отримати штраф

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Де саме заборонено ловити рибу з 1 листопада

Згідно з повідомленням Держрибагентства, з 1 листопада 2024 року в українських водоймах розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

Така заборона триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році:

для охорони водних біоресурсів

для створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів

Уточнюється, що територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків та меж зимувальних ям (де вилов риби заборонено):

у Вінницькій області

у Волинській області

у Дніпропетровській області

у Донецькій області

у Житомирській області

у Закарпатській області

у Запорізькій області

в Івано-Франківській області

у Київській області

у Кіровоградській області

у Львівській області

у Миколаївській області

в Одеській області

у Полтавській області

у Рівненській області

у Сумській області

у Тернопільській області

у Харківській області

у Херсонській області

у Хмельницькій області

у Черкаській області

у Чернівецькій області

у Чернігівській області

Як можна рибалити, щоб не отримати штраф

У Держрибагентстві розповіли, що риболовля у цей період дозволяється українцям поза межами зимувальних ям:

зимовими вудками

жерлицями всіх видів (з криги)

нахлистовими, донними, поплавковими вудками (у разі відсутності льодового покриву)

спінінгами всіх видів - з використанням штучної або природної принади (загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку)

Водночас рибалкам нагадали, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань в яких - від цівки до кінчика жала - перевищує 10 мм.

"Впродовж усього року забороняється використання одинарних з'єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади", - додали у держагентстві.

Уточнюється, що за недотримання зазначених норм передбачено:

покарання - від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності

відшкодування нанесених рибному господарству збитків

Допис Держрибагентства (скриншот: facebook.com/dargua)