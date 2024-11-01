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Сезонні зміни для рибалок. Де українцям заборонили ловити рибу та як не отримати штраф

Ловити рибу в зимувальних ямах заборонено з 1 листопада (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 1 листопада 2024 року, в Україні забороняється вилов риби у зимувальних ямах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Facebook.

Зміст

Де саме заборонено ловити рибу з 1 листопада

Згідно з повідомленням Держрибагентства, з 1 листопада 2024 року в українських водоймах розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

Така заборона триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році:

  • для охорони водних біоресурсів
  • для створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів

Уточнюється, що територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази - із зазначенням переліків та меж зимувальних ям (де вилов риби заборонено):

Як можна рибалити, щоб не отримати штраф

У Держрибагентстві розповіли, що риболовля у цей період дозволяється українцям поза межами зимувальних ям:

  • зимовими вудками
  • жерлицями всіх видів (з криги)
  • нахлистовими, донними, поплавковими вудками (у разі відсутності льодового покриву)
  • спінінгами всіх видів - з використанням штучної або природної принади (загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку)

Водночас рибалкам нагадали, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань в яких - від цівки до кінчика жала - перевищує 10 мм.

"Впродовж усього року забороняється використання одинарних з'єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади", - додали у держагентстві.

Уточнюється, що за недотримання зазначених норм передбачено:

  • покарання - від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності
  • відшкодування нанесених рибному господарству збитків

Допис Держрибагентства (скриншот: facebook.com/dargua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заборону на вилов форелі у водоймах карпатського регіону України (в межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей).

За вилов струмкової форелі або пструга (інша назва цього виду форелі) під час заборони передбачене покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Читайте також, як українцям можна ловити раків, щоб не отримати штраф.

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