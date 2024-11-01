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Сезонные изменения для рыбаков. Где украинцам запретили ловить рыбу и как не получить штраф

Ловить рыбу в зимовальных ямах запрещено с 1 ноября (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 1 ноября 2024 года, в Украине запрещается лов рыбы в зимовальных ямах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Facebook.

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Где именно запрещено ловить рыбу с 1 ноября

Согласно сообщению Госрыбагентства, с 1 ноября 2024 года в украинских водоемах начинается осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах.

Такой запрет будет продолжаться до начала нерестового периода в 2025 году:

  • для охраны водных биоресурсов
  • для создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов

Уточняется, что территориальными управлениями Госрыбагентства были изданы соответствующие указы - с указанием перечней и границ зимовальных ям (где лов рыбы запрещен):

Как можно рыбачить, чтобы не получить штраф

В Госрыбагентстве рассказали, что рыбалка в этот период разрешается украинцам вне зимних ям:

  • зимними удочками
  • жерлицами всех видов (со льда)
  • нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками (в случае отсутствия ледового покрова)
  • спиннингами всех видов - с использованием искусственной или природной приманки (общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака)

В то же время рыбакам напомнили, что в осенне-зимний период (от ледостава до ледохода) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние в которых - от цевья до кончика жала - превышает 10 мм.

"На протяжении всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, природной или искусственной приманки", - добавили в госагентстве.

Уточняется, что за несоблюдение указанных норм предусмотрено:

  • наказание - от административных штрафов до уголовной ответственности
  • возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба

Пост Госрыбагентства (скриншот: facebook.com/dargua)

Напомним, ранее мы рассказывали о запрете на вылов форели в водоемах карпатского региона Украины (в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей).

За вылов струйной форели или пструга (другое название этого вида форели) во время запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Читайте также, как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф.

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