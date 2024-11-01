Сезонные изменения для рыбаков. Где украинцам запретили ловить рыбу и как не получить штраф

С сегодняшнего дня, 1 ноября 2024 года, в Украине запрещается лов рыбы в зимовальных ямах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Facebook.
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Согласно сообщению Госрыбагентства, с 1 ноября 2024 года в украинских водоемах начинается осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах.
Такой запрет будет продолжаться до начала нерестового периода в 2025 году:
Уточняется, что территориальными управлениями Госрыбагентства были изданы соответствующие указы - с указанием перечней и границ зимовальных ям (где лов рыбы запрещен):
В Госрыбагентстве рассказали, что рыбалка в этот период разрешается украинцам вне зимних ям:
В то же время рыбакам напомнили, что в осенне-зимний период (от ледостава до ледохода) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние в которых - от цевья до кончика жала - превышает 10 мм.
"На протяжении всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, природной или искусственной приманки", - добавили в госагентстве.
Уточняется, что за несоблюдение указанных норм предусмотрено:
Пост Госрыбагентства (скриншот: facebook.com/dargua)
Напомним, ранее мы рассказывали о запрете на вылов форели в водоемах карпатского региона Украины (в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей).
За вылов струйной форели или пструга (другое название этого вида форели) во время запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.
Читайте также, как украинцам можно ловить раков, чтобы не получить штраф.
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