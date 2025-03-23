Сезонная замена шин: какой шиномонтаж вам не нужен

Ошибки мастеров при замене шин влияют не только на колеса, но и на другие, не менее важные компоненты. Рассказываем, как выбрать шиномонтаж, на котором вашу машину не оставят без колес и без тормозов.

О том, как оценить уровень безопасности шиномонтажной мастерской, читайте в материале РБК-Украина .

Причины, по которым мы можем оказаться в незнакомом населенном пункте, могут быть разные. Но одинаково негативными будут последствия халатности и ошибок, которые допускают безответственные мастера в случайных пунктах шиномонтажа. О вызванных проблемах мы поговорим ниже, а сначала покажем, какой шиномонтаж вам не нужен.

Признаки сомнительного шиномонтажа

Заглянув в незнакомую мастерскую с сезонным комплектом шин в багажнике, не спешите сразу отдавать машину в руки ее мастеров - потратьте несколько минут на наблюдение.

Итак, вам не нужна:

маленькая мастерская, расположенная на обочине дороги. Обычно эти точки работают с максимальной нагрузкой, часто здесь изношенное оборудование и наиболее озабоченные и уставшие мастера;

мастерская, где мастера бросают колеса на асфальт несмотря на то, что может поцарапаться краска на диске;

точка, где работники имеют грязную, неопрятную одежду и уставший вид. В сезон переобувания многие шиномонтажки работают в круглосуточном режиме, и персонал часто меняется раз в сутки. Ожидать от работников, которые таскают колеса двадцать четыре часа без перерыва, тщательного отношения к вашей машине не стоит;

шиномонтажка, где мастер закручивает болт (гайку) сразу пневмопистолетом, не наживляя сначала рукой. Это надежный способ испортить резьбу в ступице или на шпильке - причем владелец об этом может узнать и через полгода - только при следующем демонтаже колеса;

мастерская, где шину надевают на диск без очистки поверхностей, которыми они контактируют между собой. Почти всегда на посадочной поверхности диска и шины есть грязь, остатки отслоившейся резины и краски, а то и коррозия. Если не привести поверхности в порядок, со временем там может образоваться протечка воздуха.

Как на шиномонтаже портят машины

Элементарная, на первый взгляд, операция замены шин может обернуться немалыми хлопотами и дополнительными расходами.

Грубое обращение с колесными болтами или гайками часто завершается сорванной резьбой на шпильках или еще хуже - в ступице или барабанах;

Чрезмерное усилие затягивания колесных болтов (гаек). Производитель для каждой модели авто предусматривает определенный крутящий момент, с которым следует затягивать крепления колес. Нарушение этого показателя чревато не только сорванной резьбой, но и некорректной работой тормозного механизма. Грубо говоря, перекошенный диск постоянно трется по колодкам, из-за чего может закипеть тормозная жидкость и машина вдруг останется без тормозов;

Невнимательные шиномонтажники часто игнорируют важные проблемы колес, которыми они занимаются. Например, трещины на вентиле камеры совсем скоро оборачиваются потерями давления в шине и повторным визитом в мастерскую.

Вкратце

Важная деталь - наличие в помещении не только прейскуранта, но и "Уголка потребителя" Здесь должна быть самая главная информация для вас - контакты руководителя предприятия и его юридическое название. Эти данные могут понадобиться, чтобы предъявить претензии в случае, если кто-то из мастеров испортит вам диск или сорвет резьбу в ступице машины. Отметим, что служба защиты прав потребителей в наше время работает не всегда адекватно, и очень часто клиенту приходится добиваться компенсации напрямую от руководителя мастерской.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.