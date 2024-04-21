Сезонна алергія: що треба знати та як з нею впоратися
Для багатьох людей початок весни та літа - це пора пробудження природи, краса квітучих рослин та довгі сонячні дні. Проте, для людей, які страждають на сезонні алергії, цей період може стати справжнім випробуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
Основні симптоми алергії
Характерними проявами алергічної реакції можуть бути:
- почервоніння очей, сльозотеча;
- нежить, свербіння та закладеність носа;
- притуплення нюху, чхання;
- утруднене або прискорене дихання;
- виснаження або сухий кашель.
Терміни цвітіння різних рослин можуть відрізнятися залежно від клімату та погодних умов. Наприклад, травень - це час активного цвітіння злакових культур.
Щоб допомогти людям з алергією визначити, на що саме у них може бути реакція, створено інтерактивну карту цвітіння. Завдяки цій карті ви можете:
- Відстежувати терміни цвітіння різних рослин у вашому регіоні.
- З'ясувати, які саме алергени наразі найбільш активні.
- Планувати свої дії та уникати контактів з потенційними алергенами.
Як полегшити симптоми алергії
Хоча найкращим способом позбутися алергії є уникнення алергену, у випадку з пилком це може бути складно. Проте, існує ряд методів, які допоможуть зменшити інтенсивність проявів алергії та покращити самопочуття.
- Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.
- Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер. Зачиняйте у вітряну погоду вікна. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.
- Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.
- Частіше проводьте вологе прибирання в приміщеннях.
Які ліки можуть допомогти
- Сольові розчини для промивання носа можуть полегшити алергічний нежить, вимиваючи частинки пилку зі слизової.
- Також стануть у пригоді антигістамінні препарати. Вони продаються без рецепта, але все ж таки краще проконсультуватись з лікарем. Деякі з них викликають сонливість. Тому враховуйте це, якщо багато часу проводите за кермом.
- Гормональні препарати, найперше кортикостероїди, можуть бути помічними, якщо ви страждаєте на алергічний риніт і у вас весь час забитий ніс.
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