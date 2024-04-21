Сезонна алергія: що треба знати та як з нею впоратися

Для багатьох людей початок весни та літа - це пора пробудження природи, краса квітучих рослин та довгі сонячні дні. Проте, для людей, які страждають на сезонні алергії, цей період може стати справжнім випробуванням.

Основні симптоми алергії

Характерними проявами алергічної реакції можуть бути:

почервоніння очей, сльозотеча;

нежить, свербіння та закладеність носа;

притуплення нюху, чхання;

утруднене або прискорене дихання;

виснаження або сухий кашель.

Терміни цвітіння різних рослин можуть відрізнятися залежно від клімату та погодних умов. Наприклад, травень - це час активного цвітіння злакових культур.

Щоб допомогти людям з алергією визначити, на що саме у них може бути реакція, створено інтерактивну карту цвітіння. Завдяки цій карті ви можете:

Відстежувати терміни цвітіння різних рослин у вашому регіоні.

З'ясувати, які саме алергени наразі найбільш активні.

Планувати свої дії та уникати контактів з потенційними алергенами.

Як полегшити симптоми алергії

Хоча найкращим способом позбутися алергії є уникнення алергену, у випадку з пилком це може бути складно. Проте, існує ряд методів, які допоможуть зменшити інтенсивність проявів алергії та покращити самопочуття.

Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте.

Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер. Зачиняйте у вітряну погоду вікна. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.

Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг.

Частіше проводьте вологе прибирання в приміщеннях.

Які ліки можуть допомогти