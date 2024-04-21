Сезонная аллергия: что нужно знать и как с ней справиться
Для многих людей начало весны и лета - это пора пробуждения природы, красота цветущих растений и длинные солнечные дни. Однако, для людей, страдающих сезонными аллергиями, этот период может стать настоящим испытанием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Основные симптомы аллергии
Характерными проявлениями аллергической реакции могут быть:
- покраснение глаз, слезотечение;
- насморк, зуд и заложенность носа;
- притупление обоняния, чихание;
- затрудненное или учащенное дыхание;
- истощение или сухой кашель.
Сроки цветения различных растений могут отличаться в зависимости от климата и погодных условий. Например, май - это время активного цветения злаковых культур.
Чтобы помочь людям с аллергией определить, на что именно у них может быть реакция, создана интерактивная карта цветения. Благодаря этой карте вы можете:
- Отслеживать сроки цветения различных растений в вашем регионе.
- Выяснить, какие именно аллергены сейчас наиболее активны.
- Планировать свои действия и избегать контактов с потенциальными аллергенами.
Как облегчить симптомы аллергии
Хотя лучшим способом избавиться от аллергии является избегание аллергена, в случае с пыльцой это может быть сложно. Однако существует ряд методов, которые помогут уменьшить интенсивность проявлений аллергии и улучшить самочувствие.
- Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете.
- Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
- После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.
- Чаще проводите влажную уборку в помещениях.
Какие лекарства могут помочь
- Солевые растворы для промывания носа могут облегчить аллергический насморк, вымывая частички пыльцы со слизистой.
- Также пригодятся антигистаминные препараты. Они продаются без рецепта, но все же лучше проконсультироваться с врачом. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому учитывайте это, если много времени проводите за рулем.
- Гормональные препараты, прежде всего кортикостероиды, могут быть полезными, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос.
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