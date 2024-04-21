ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сезонная аллергия: что нужно знать и как с ней справиться

Воскресенье 21 апреля 2024 01:01
UA EN RU
Сезонная аллергия: что нужно знать и как с ней справиться Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Для многих людей начало весны и лета - это пора пробуждения природы, красота цветущих растений и длинные солнечные дни. Однако, для людей, страдающих сезонными аллергиями, этот период может стать настоящим испытанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Основные симптомы аллергии

Характерными проявлениями аллергической реакции могут быть:

  • покраснение глаз, слезотечение;
  • насморк, зуд и заложенность носа;
  • притупление обоняния, чихание;
  • затрудненное или учащенное дыхание;
  • истощение или сухой кашель.

Сроки цветения различных растений могут отличаться в зависимости от климата и погодных условий. Например, май - это время активного цветения злаковых культур.

Чтобы помочь людям с аллергией определить, на что именно у них может быть реакция, создана интерактивная карта цветения. Благодаря этой карте вы можете:

  • Отслеживать сроки цветения различных растений в вашем регионе.
  • Выяснить, какие именно аллергены сейчас наиболее активны.
  • Планировать свои действия и избегать контактов с потенциальными аллергенами.

Как облегчить симптомы аллергии

Хотя лучшим способом избавиться от аллергии является избегание аллергена, в случае с пыльцой это может быть сложно. Однако существует ряд методов, которые помогут уменьшить интенсивность проявлений аллергии и улучшить самочувствие.

  • Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете.
  • Оставайтесь дома, если на улице сильный ветер. Закрывайте в ветреную погоду окна. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
  • После прогулок тщательно мойте руки, примите душ, постирайте одежду.
  • Чаще проводите влажную уборку в помещениях.

Какие лекарства могут помочь

  1. Солевые растворы для промывания носа могут облегчить аллергический насморк, вымывая частички пыльцы со слизистой.
  2. Также пригодятся антигистаминные препараты. Они продаются без рецепта, но все же лучше проконсультироваться с врачом. Некоторые из них вызывают сонливость. Поэтому учитывайте это, если много времени проводите за рулем.
  3. Гормональные препараты, прежде всего кортикостероиды, могут быть полезными, если вы страдаете аллергическим ринитом и у вас все время забит нос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Палата представителей США одобрила помощь Украине: что дальше
Палата представителей США одобрила помощь Украине: что дальше
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил