Сезон пікніків: як правильно їздити по траві на авто

Навіть якщо йдеться про стрижений газон перед вашою садибою, їздити ним машиною треба з особливою обережністю. І тим більше остерігайтесь необдуманих водійських вправ десь на вкритих травою галявинах у лісі чи полі. Причин для того декілька.

Не гальмуйте

Трава слизька. Принаймні, з точки зору зчеплення з нею автомобільних шин, з яким би протектором вони не були (про безкомпромісні позашляховики на зубастій гумі типу Mud+Snow ми зараз не говоримо). По-перше, її м’які і гладкі стебла, лягаючи під тиском колеса, не дають протектору зачепитися хоч за щось. По-друге, під тиском протектора, що ковзається, трава виділяє сік, який служитиме для шини як мастило. А по-третє, таким мастилом може виступити і роса, і краплі нещодавнього дощу. Хоча вам точно буде все одно, з якої саме причини машина раптом залишилася без гальм і в’їхала в гарячий мангал чи в холодний ставок. Одне слово, майте на увазі, що гальмівний шлях на траві суттєво збільшується (машин з ABS це теж стосується).

Не газуйте

Уникайте різких швидких поворотів на трав’яній поверхні: з вищезгаданих причин машину може занести. Спочатку це здаватиметься веселю пригодою, але якщо під травою колесо тієї осі, що ковзається вбік, знайде ямку чи камінь, ефектний дрифт може завершитись перекиданням машини.

Не розганяйтесь

Водій ніколи не може достеменно знати, що ховається в траві, тим більше, якщо вона заввишки має хоча б 20 сантиметрів. Це може бути як імпровізована криничка, так і цеглина чи сталевий прут, які допомагають припнути бичка на пасовищі. А ще схили пагорбів іноді перетинають борознами, які стримують розмивання грунту під час злив, і які благополучно заростають травою. Тому якщо є потреба рухатись на легковому авто по луках, робіть це на малій швидкості і з максимальною увагою.

Не знаючи броду

У низинах, неподалік ставків та невеликих річок, трава може рости на заболочених луках – таким чином добре маскуючи геть мокрі ділянки. Засісти на яких насправді зовсім неважко, особливо якщо зупинитися і потім розпочати спроби зрушити з місця. І навіть коли ніяких натяків на подібну небезпеку не було, залишена на чверть години машина може бути знайдена власником загрузлою по самі диски. В такому випадку не поспішайте тиснути на газ, зариваючи колеса ще глибше. Натомість швиденько шукайте предмети типу міцних гілок чи дошок, які можна буде підкласти під колеса, в першу чергу – під ведучі.

Коротко

Те, що ви відпочиваєте десь далеко від цивілізації, аж ніяк не означає, що закони фізики відпочивають разом з вами. Якщо тип поверхні незнайомий для вас – трава, пісок, глина, путівець з промоїнами – не можна на ній керувати машиною так, немов на чистому сухому асфальті. Остерігайтеся необдуманих дій за кермом, щоб пікнік чи розважальна заміська поїздка не залишили по собі сумних спогадів.