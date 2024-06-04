Сезон пикников: как правильно ездить по траве на авто

Даже если речь идет о стриженом газоне перед вашей усадьбой, ездить по нему машиной надо с особой осторожностью. И тем более остерегайтесь необдуманных дравйверских упражнений где-нибудь на покрытых травой полянах в лесу или поле. Причин тому несколько.

Не тормозите

Трава скользкая. По крайней мере, с точки зрения сцепления с ней автомобильных шин, с каким бы протектором они ни были (о бескомпромиссных внедорожниках на зубастой резине типа Mud+Snow мы сейчас не говорим). Во-первых, ее мягкие и гладкие стебли, ложась под давлением колеса, не дают протектору зацепиться хоть за что-то. Во-вторых, под давлением скользящего протектора трава выделяет сок, который будет служить для шины как смазка. А в-третьих, такой смазкой может выступить и роса, и капли недавнего дождя. Хотя вам точно будет все равно, по какой именно причине машина вдруг осталась без тормозов и въехала в горячий мангал или холодную речку. Словом, имейте в виду, что тормозной путь на траве существенно увеличивается (машин с ABS это тоже касается).

Не газуйте

Избегайте быстрых резких поворотов на травяной поверхности: по вышеуказанным причинам машину может занести. Сначала это будет казаться веселым приключением, но если под травой скользящее в сторону колесо найдет ямку или камень, эффектный дрифт может завершиться опрокидыванием машины.

Не разгоняйтесь

Водитель никогда не может точно знать, что прячется в траве, тем более, если она высотой имеет хотя бы 20 сантиметров. Это может быть как импровизированный колодец-ямка, так и кирпич или стальной штырь, которые помогают привязать бычка на пастбище. А еще склоны холмов иногда пересекают бороздами, сдерживающими размывание почвы во время ливней, и благополучно зарастающими травой. Поэтому, если есть необходимость двигаться на легковом авто по лугам, делайте это на малой скорости и с максимальным вниманием.

Не зная брода

В низинах, недалеко от прудов и небольших рек, трава может расти на заболоченных лугах – таким образом хорошо маскируя мокрые участки. Засесть на которых действительно совсем нетрудно, особенно если остановиться и затем предпринять попытки сдвинуться с места. И даже когда никаких намеков на подобную опасность не было, оставленная на четверть часа машина может быть найдена владельцем погрязшей по сами диски. В таком случае не спешите давить на газ, зарывая колеса еще глубже. Вместо этого быстро ищите подручные предметы типа крепких веток или досок, которые можно будет подложить под колеса, в первую очередь – под ведущие.

Коротко

То, что вы отдыхаете где-то вдали от цивилизации, отнюдь не означает, что законы физики отдыхают вместе с вами. Если тип поверхности незнаком для вас – трава, песок, глина, проселочная дорога – нельзя на ней управлять машиной так, как на чистом сухом асфальте. Остерегайтесь необдуманных действий за рулем, чтобы пикник или развлекательная загородная поездка не оставили после себя печальных воспоминаний.