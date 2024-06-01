Сезон холери розпочався: що це за хвороба та як її уникнути

В Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може небезпечною, особливо влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Холера - це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Інфекція передається фекально-оральним шляхом через забруднену воду, їжу та побутові контакти.

У МОЗ попереджають, що без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

Безперервний епідеміологічний нагляд за холерою триває впродовж року, але з 1 червня до 1 жовтня починається посилений нагляд.

Фахівці проводять моніторинг води у річках, морі, беруть проби стічних вод. У 2023 році підозри на холеру фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях, але спалахів холери не було виявлено.

Поради, як убезпечити себе від холери: