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Сезон холери розпочався: що це за хвороба та як її уникнути

Україна, Субота 01 червня 2024 16:34
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Сезон холери розпочався: що це за хвороба та як її уникнути Фото: МОЗ розповіло українцям, як захиститися від холери (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може небезпечною, особливо влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Холера - це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Інфекція передається фекально-оральним шляхом через забруднену воду, їжу та побутові контакти.

У МОЗ попереджають, що без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

Безперервний епідеміологічний нагляд за холерою триває впродовж року, але з 1 червня до 1 жовтня починається посилений нагляд.

Фахівці проводять моніторинг води у річках, морі, беруть проби стічних вод. У 2023 році підозри на холеру фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях, але спалахів холери не було виявлено.

Поради, як убезпечити себе від холери:

  • не купуйте їжу, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі;
  • не купайтеся та не ловіть рибу у забруднених водоймах;
  • дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед їжею, після відвідування туалету та вулиці;
  • вживайте чисту воду, бажано бутильовану. Кип'ятіння води вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину;
  • перед вживанням мийте овочі і фрукти чистою водою та обробляйте окропом;
  • ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням.

Раніше в Україні зафіксували збільшення кількості хворих на кашлюк, який особливо небезпечний для дітей.

Також українців попередили про небезпечну для маленьких дітей хворобу - поліомієліт, який уражає нервову систему.

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