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Небезпечна хвороба: що таке коклюш та як від нього захиститися

Україна, Субота 13 квітня 2024 22:39
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Небезпечна хвороба: що таке коклюш та як від нього захиститися Фото: у МОЗ пояснили, як захиститися від коклюша (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кашлюк є небезпечною хворобою, особливо для маленьких дітей. За перші два місяці 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

МОЗ зазначає, що з минулого року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. Більшість хворих - це діти дошкільного та раннього шкільного віку. Причина зростання захворюваності - велика кількість нещеплених дітей.

Кашлюк є небезпечним та дуже заразним. Він передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. У групі ризику немовляти, у них хвороба може протікати важко, є ризик тимчасової зупинки дихання.

Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.

Які симптоми

Кашлюк починається, як ГРВІ, але через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель. Він може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками застуди.

Одужання починається через 4-8 тижнів, але іноді одужання може тривати від 2 до 6 місяців.

За перших ознак хвороби потрібно звертатися до лікаря.

Як захиститися

Усім дітям радять робити щеплення від кашлюку. Всього повинно бути чотири вакцинації - у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.

Також від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижнів вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві.

Коронавірус в Україні

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що в Україні зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Захворюваність у великих містах найвища.

Детальніше про те, чи сформувався в українців "колективний імунітет" від коронавірусу та чому з початком повномасштабної війни COVID "закінчився" - читайте інтерв'ю РБК-Україна з головним санітарним лікарем України.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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