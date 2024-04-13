Небезпечна хвороба: що таке коклюш та як від нього захиститися
Кашлюк є небезпечною хворобою, особливо для маленьких дітей. За перші два місяці 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
МОЗ зазначає, що з минулого року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. Більшість хворих - це діти дошкільного та раннього шкільного віку. Причина зростання захворюваності - велика кількість нещеплених дітей.
Кашлюк є небезпечним та дуже заразним. Він передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. У групі ризику немовляти, у них хвороба може протікати важко, є ризик тимчасової зупинки дихання.
Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.
Які симптоми
Кашлюк починається, як ГРВІ, але через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель. Він може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками застуди.
Одужання починається через 4-8 тижнів, але іноді одужання може тривати від 2 до 6 місяців.
За перших ознак хвороби потрібно звертатися до лікаря.
Як захиститися
Усім дітям радять робити щеплення від кашлюку. Всього повинно бути чотири вакцинації - у віці 2, 4, 6 і 18 місяців.
Також від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижнів вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві.
Коронавірус в Україні
Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.
Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що в Україні зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Захворюваність у великих містах найвища.
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