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Найуразливіші - діти. МОЗ попередило українців про небезпечну хворобу

Україна, Четвер 25 квітня 2024 12:12
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Найуразливіші - діти. МОЗ попередило українців про небезпечну хворобу Фото: МОЗ попередило про українців про небезпеку поліомієліту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поліомієліт є однієї з небезпечних хвороб, яке уражає нервову систему. Найуразливішими до нього є діти до п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я у у Facebook.

Поліомієліт - це захворювання, спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків.

МОЗ зазначає, що у жовтні 2021 року в Україні зафіксували випадок поліомієліту у Рівненській області, а у січні 2022-го - випадок гострого в’ялого паралічу діагностували у дитини з Закарпаття.

Діти до п'яти років є найуразливішими до поліомієліту. Ліків проти цієї хвороби немає, а найдієвішим захистом є вакцинація.

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин:

  • інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій;
  • оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції.

Кожна дитина до 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Щеплення роблять у 2 та 4 місяці, потім у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років. Вакцинація забезпечує захист на все життя. Щеплення є безкоштовними для українців.

Нагадаємо, раніше МОЗ попередило про збільшення кількості хворих на кашлюк. Ця хвороба також є небезпечною та дуже заразною, особливо для дітей.

Крім того, українців попередили про небезпеку кору. Як відомо, захистом проти цієї хвороби також є вакцина.

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Вакцина Мінстерство охорони здоров'я України
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