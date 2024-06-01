ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сезон холеры начался: что это за болезнь и как ее избежать

Украина, Суббота 01 июня 2024 16:34
UA EN RU
Сезон холеры начался: что это за болезнь и как ее избежать Фото: Минздрав рассказал украинцам, как защититься от холеры (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине начался эпидемический сезон холеры. Эта болезнь может быть опасной, особенно летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Холера - это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Инфекция передается фекально-оральным путем через загрязненную воду, еду и бытовые контакты.

В Минздраве предупреждают, что без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.

Непрерывный эпидемиологический надзор за холерой продолжается в течение года, но с 1 июня по 1 октября начинается усиленный надзор.

Специалисты проводят мониторинг воды в реках, море, берут пробы сточных вод. В 2023 году подозрения на холеру фиксировали в Запорожской и Черниговской областях, но вспышек холеры не было обнаружено.

Советы, как обезопасить себя от холеры:

  • не покупайте еду, в том числе рыбу, в местах стихийной торговли;
  • не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;
  • соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед едой, после посещения туалета и улицы;
  • употребляйте чистую воду, желательно бутилированную. Кипячение воды убивает холерные вибрионы уже через 1 минуту;
  • перед употреблением мойте овощи и фрукты чистой водой и обрабатывайте кипятком;
  • тщательно готовьте еду, проваривайте или прожаривайте продукты перед употреблением.

Ранее в Украине зафиксировали увеличение количества больных коклюшем, который особенно опасен для детей.

Также украинцев предупредили об опасной для маленьких детей болезни - полиомиелите, который поражает нервную систему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Эпидемия Врачи
NEWS
"Хочет быть президентом-лузером?". Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
"Хочет быть президентом-лузером?". Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет