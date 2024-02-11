Сезон ГРВІ: що робити, якщо захворіли

ГРВІ можуть бути викликані як бактеріями, так і вірусами. Більшість сезонних хвороб мають вірусне походження (відомі як гострі респіраторні вірусні інфекції або ГРВІ). Симптоми ГРВІ різняться, але часто включають температуру, слабкість, нежить, біль у горлі тощо.
Що робити при ГРВІ:
Щойно помітите у себе ознаки ГРВІ, зверніться до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням. Однак якщо ви з якихось причин не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтеся таких правил:
Пийте багато рідини, відпочивайте, провітрюйте приміщення: це допоможе організму боротися з інфекцією.
Не призначайте собі ліки: вірусні інфекції не лікуються антибіотиками.
Уникайте контактів з людьми: не поширюйте інфекцію.
Зверніться до лікаря за першої нагоди: це важливо для отримання кваліфікованої допомоги.
Що робити при високій температурі:
Знижуйте температуру: 38 °C у дітей, 38,5 °C у дорослих.
Використовуйте парацетамол або ібупрофен: Дотримуйтесь інструкції!