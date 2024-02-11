UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сезон ГРВІ: що робити, якщо захворіли

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні триває епідсезон, кількість гострих респіраторних захворювань (ГРВІ), включаючи грип та COVID-19, зростає. З початку жовтня занедужали майже 2,5 мільйона українців.

Причини та симптоми:

ГРВІ можуть бути викликані як бактеріями, так і вірусами. Більшість сезонних хвороб мають вірусне походження (відомі як гострі респіраторні вірусні інфекції або ГРВІ). Симптоми ГРВІ різняться, але часто включають температуру, слабкість, нежить, біль у горлі тощо.

Що робити при ГРВІ:

Щойно помітите у себе ознаки ГРВІ, зверніться до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням. Однак якщо ви з якихось причин не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтеся таких правил: 

  • Пийте багато рідини, відпочивайте, провітрюйте приміщення: це допоможе організму боротися з інфекцією.
  • Не призначайте собі ліки: вірусні інфекції не лікуються антибіотиками.
  • Уникайте контактів з людьми: не поширюйте інфекцію.
  • Зверніться до лікаря за першої нагоди: це важливо для отримання кваліфікованої допомоги.

Що робити при високій температурі:

  • Знижуйте температуру: 38 °C у дітей, 38,5 °C у дорослих.
  • Використовуйте парацетамол або ібупрофен: Дотримуйтесь інструкції!
  • Забезпечте фізичне охолодження: Зніміть зайвий одяг, обтирайте водою.
  • Не загортайте себе/дитину в ковдру: Це небезпечно.
  • Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом: Це може спричинити інтоксикацію.
  • Викличте "швидку", якщо ви відчуваєте задишку, висипи, кровохаркання, синюшність шкіри, блювання, пронос, біль у грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості, судоми.

Профілактика ГРВІ:

  • Регулярно мийте руки: використовуйте антисептик.
  • Носіть маску: змінюйте її та мийте руки після кожного торкання.
  • Прикривайте рот і ніс при кашлі/чханні: уникайте скупчень людей.
  • Дотримуйтесь дистанції: щеплюйтеся проти грипу та COVID-19.

Вакцинація:

  • Від грипу: Дорослим і дітям з 6 місяців.
  • Від COVID-19: Дорослим і дітям з 5 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грип в Україні