Сезон ГРВІ: що робити, якщо захворіли

Причини та симптоми:

ГРВІ можуть бути викликані як бактеріями, так і вірусами. Більшість сезонних хвороб мають вірусне походження (відомі як гострі респіраторні вірусні інфекції або ГРВІ). Симптоми ГРВІ різняться, але часто включають температуру, слабкість, нежить, біль у горлі тощо.

Що робити при ГРВІ:

Щойно помітите у себе ознаки ГРВІ, зверніться до сімейного лікаря. Не варто займатися самолікуванням. Однак якщо ви з якихось причин не маєте доступу до медичної допомоги, дотримуйтеся таких правил:

Пийте багато рідини, відпочивайте, провітрюйте приміщення: це допоможе організму боротися з інфекцією.

Не призначайте собі ліки: вірусні інфекції не лікуються антибіотиками.

Уникайте контактів з людьми: не поширюйте інфекцію.

Зверніться до лікаря за першої нагоди: це важливо для отримання кваліфікованої допомоги.

Що робити при високій температурі:

Знижуйте температуру: 38 °C у дітей, 38,5 °C у дорослих.

Використовуйте парацетамол або ібупрофен: Дотримуйтесь інструкції!

Забезпечте фізичне охолодження: Зніміть зайвий одяг, обтирайте водою.

Не загортайте себе/дитину в ковдру: Це небезпечно.

Не натирайте себе/дитину алкоголем/оцтом: Це може спричинити інтоксикацію.

Викличте "швидку", якщо ви відчуваєте задишку, висипи, кровохаркання, синюшність шкіри, блювання, пронос, біль у грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості, судоми.

Профілактика ГРВІ:

Регулярно мийте руки: використовуйте антисептик.

Носіть маску: змінюйте її та мийте руки після кожного торкання.

Прикривайте рот і ніс при кашлі/чханні: уникайте скупчень людей.

Дотримуйтесь дистанції: щеплюйтеся проти грипу та COVID-19.

Вакцинація: