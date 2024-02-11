Сезон ОРВИ: что делать, если заболели

Причины и симптомы:

ОРВИ могут быть вызваны как бактериями, так и вирусами. Большинство сезонных болезней имеют вирусное происхождение (известны как острые респираторные вирусные инфекции или ОРВИ). Симптомы ОРВИ различаются, но часто включают температуру, слабость, насморк, боль в горле и тому подобное.

Что делать при ОРВИ:

Как только заметите у себя признаки ОРВИ, обратитесь к семейному врачу. Не стоит заниматься самолечением. Однако если вы по каким-то причинам не имеете доступа к медицинской помощи, придерживайтесь таких правил:

Пейте много жидкости, отдыхайте, проветривайте помещение: это поможет организму бороться с инфекцией.

Не назначайте себе лекарства: вирусные инфекции не лечатся антибиотиками.

Избегайте контактов с людьми: не распространяйте инфекцию.

Обратитесь к врачу при первой возможности: это важно для получения квалифицированной помощи.

Что делать при высокой температуре:

Снижайте температуру: 38 °C у детей, 38,5 °C у взрослых.

Используйте парацетамол или ибупрофен.

Обеспечьте физическое охлаждение: Снимите лишнюю одежду, обтирайте водой.

Не заворачивайте себя/ребенка в одеяло: Это опасно.

Не натирайте себя/ребенка алкоголем/уксусом: Это может вызвать интоксикацию.

Вызовите "скорую", если вы чувствуете одышку, сыпь, кровохарканье, синюшность кожи, рвоту, понос, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмию, нарушение сознания, судороги.

Профилактика ОРВИ:

Регулярно мойте руки: используйте антисептик.

Носите маску: меняйте ее и мойте руки после каждого касания.

Прикрывайте рот и нос при кашле/дыхании: избегайте скоплений людей.

Соблюдайте дистанцию: прививайтесь против гриппа и COVID-19.

Вакцинация: