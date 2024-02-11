Сезон ОРВИ: что делать, если заболели

ОРВИ могут быть вызваны как бактериями, так и вирусами. Большинство сезонных болезней имеют вирусное происхождение (известны как острые респираторные вирусные инфекции или ОРВИ). Симптомы ОРВИ различаются, но часто включают температуру, слабость, насморк, боль в горле и тому подобное.
Что делать при ОРВИ:
Как только заметите у себя признаки ОРВИ, обратитесь к семейному врачу. Не стоит заниматься самолечением. Однако если вы по каким-то причинам не имеете доступа к медицинской помощи, придерживайтесь таких правил:
Пейте много жидкости, отдыхайте, проветривайте помещение: это поможет организму бороться с инфекцией.
Не назначайте себе лекарства: вирусные инфекции не лечатся антибиотиками.
Избегайте контактов с людьми: не распространяйте инфекцию.
Обратитесь к врачу при первой возможности: это важно для получения квалифицированной помощи.
Что делать при высокой температуре:
Снижайте температуру: 38 °C у детей, 38,5 °C у взрослых.
Не заворачивайте себя/ребенка в одеяло: Это опасно.
Не натирайте себя/ребенка алкоголем/уксусом: Это может вызвать интоксикацию.
Вызовите "скорую", если вы чувствуете одышку, сыпь, кровохарканье, синюшность кожи, рвоту, понос, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмию, нарушение сознания, судороги.
Профилактика ОРВИ:
Регулярно мойте руки: используйте антисептик.
Носите маску: меняйте ее и мойте руки после каждого касания.
Прикрывайте рот и нос при кашле/дыхании: избегайте скоплений людей.
Соблюдайте дистанцию: прививайтесь против гриппа и COVID-19.