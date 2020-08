На съезде демократов в речи Байдена усмотрели плагиат

Его обвинили в плагиате фразы канадского политика

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена уличили в попытке плагиата. В его речи на съезде партии увидели схожесть со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона.

Об этом сообщило издание Washington Examiner.

Байден произнес речь в заключительный день съезда партии и официально согласился быть выдвинутым на пост главы государства. В завершении речи он сказал, что "Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы".

В этой фразе американские СМИ усмотрели прямую аналогию со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. Похожие слова он написал в 2011 году.

"Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше отчаяния", - сказано в строках Лэйтона.

Корреспондент CBC Александр Панетта указал на сходство в Twitter.

A little message to @JoeBiden about wanting to instill a national mask wearing mandate. #MasksOff pic.twitter.com/Rq0ebeBXqT