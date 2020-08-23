На з'їзді демократів у промові Байдена угледіли плагіат

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Його звинуватили в плагіаті фрази канадського політика

Кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена звинуватили в спробі плагіату. У його промові на з'їзді партії побачили схожість зі словами з передсмертної записки голови лівої канадської Нової демократичної партії Джека Лейтона.

Про це повідомило видання Washington Examiner.

Байден виголосив промову в завершальний день з'їзду партії й офіційно погодився бути висунутим на посаду глави держави. На завершення промови він сказав, що "Любов сильніше ненависті. Надія сильніша за страх. Світло сильніше темряви".

У цій фразі американські ЗМІ побачили пряму аналогію зі словами з передсмертної записки голови лівої канадської Нової демократичної партії Джека Лейтон. Схожі слова він написав у 2011 році.

"Друзі мої, любов краще гніву. Надія краще, ніж страх. Оптимізм краще відчаю", - йдеться в рядках Лейтона.

Кореспондент CBC Олександр Панетта вказав на схожість в Twitter.

A little message to @JoeBiden about wanting to instill a national mask wearing директор. #MasksOff pic.twitter.com/Rq0ebeBXqT — Обрі Huff (@aubrey_huff) August 21, 2020

Видання зазначило, що це вже не перша ситуація, коли Байдена викрили у плагіаті чужої промови. Так, під час президентської кампанії в 1988 році його звинуватили в запозиченні промови лідера британської лейбористської партії Ніла Кіннока. На з'їзді демократів у Каліфорнії в 1987 році Байден сказав аудиторії про "покликання кожного покоління американців". Цю ж фразу використовував Джон Кеннеді у своїй інавгураційній промові 1961 року.

На виборах 3 листопада 2020 року Байден боротиметься за посаду президента США з чинним главою держави Дональдом Трампом, що представляє Республіканську партію.

Нагадаємо, раніше Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Харріс кандидатом на посаду віце-президента США.

Також повідомлялося, що кандидат у президенти США Джо Байден може перемогти чинну владу на виборах з імовірністю 91%.