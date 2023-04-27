За даними відомства, підземні поштовхи було "ледве відчутні" для людей на верхніх поверхах. Їх було зафіксовано на глибині 3 кілометрів у районі Яремче.

"27 квітня 2023 року о 13:34:53 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус 7 км на захід від м. Яремче, Івано-Франківської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, що даний землетрус відноситься до категорії "ледве відчутних". Це означає, що коливання можуть відчути лише люди, які знаходяться всередині приміщення у спокійному стані, особливо на верхніх поверхах.

Фото: сейсмологи зафіксували землетрус неподалік Яремче (google.com/maps)