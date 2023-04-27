Сейсмологи зафиксировали землетрясение на западе Украины. Подземный толчок произошел возле города Яремче Ивано-Франковской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
По данным ведомства, подземные толчки были "чуть-чуть ощутимы" для людей на верхних этажах. Они были зафиксированы на глубине 3 километров в районе Яремче.
"27 апреля 2023 в 13:34:53 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 7 км к западу от г. Яремче, Ивано-Франковской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км" , – сказано в сообщении.
Заметим, что данное землетрясение относится к категории "чуть-чуть ощутимых". Это означает, что колебания могут ощутить только люди, находящиеся внутри помещения в спокойном состоянии, особенно на верхних этажах.
Фото: сейсмологи зафиксировали землетрясение недалеко от Яремче (google.com/maps)
Напомним, что на этой неделе, 12 апреля, землетрясение было зафиксировано вблизи города Яремче Ивано-Франковской. Он тоже был едва ощутим мощностью 2,5 балла.
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