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Сейшельский офшор стал владельцем семейного бизнеса главы НКРЭКУ, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Родной брат председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка 16 апреля переоформил одну из своих компаний на офшор "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд" (Сейшельские острова), который имеет прямой интерес в энергетическом секторе Украины.

Об этом сообщил народный депутат, член Временной следственной комиссии парламента Валентин Наливайченко в Facebook.

"Как и обещал, информирую о сделках семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Госслужащего с миллионными зарплатами-премиями. В лучших традициях топ-корупции в Украине все начинается с офшоров! 16 апреля родной брат председателя НКРЭКУ Артем Тарасюк переоформил одну из своих компаний - ООО "Интермидиари Трейд" на офшор "Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд", - сообщил Наливайченко.

По его словам, этот оффшор владеет в Украине также ООО "Энергетическая компания Теплоресурс", которая поставляет тепло и горячую воду потребителям в Черниговской области.

"Поскольку офшор на острове в индийском океане напрямую владеет Энергетической компанией "Теплоресурс", регулирование деятельности которой осуществляет НКРЭКУ, эта подозрительная транзакция содержит признаки коррупции и может быть прикрытием для передачи неправомерной выгоды главе НКРЭКУ", - пояснил нардеп.

ВСК готовит обращение в НАБУ и СБУ для выяснения всех деталей подозрительной транзакции - от платежных поручений к источникам происхождения средств.

"Поскольку в схеме фигурируют компании-нерезиденты из оффшорных юрисдикций, ВСК передаст собранные материалы в Службу безопасности Украины. Жду оперативной реакции от правоохранительных органов", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что после назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЭКУ осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией.

Летом 2020 года НАПК начали антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.

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