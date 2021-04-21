Сейшельский офшор стал владельцем семейного бизнеса главы НКРЭКУ, - нардеп

"Как и обещал, информирую о сделках семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Госслужащего с миллионными зарплатами-премиями. В лучших традициях топ-корупции в Украине все начинается с офшоров! 16 апреля родной брат председателя НКРЭКУ Артем Тарасюк переоформил одну из своих компаний - ООО "Интермидиари Трейд" на офшор "Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд", - сообщил Наливайченко.

По его словам, этот оффшор владеет в Украине также ООО "Энергетическая компания Теплоресурс", которая поставляет тепло и горячую воду потребителям в Черниговской области.

"Поскольку офшор на острове в индийском океане напрямую владеет Энергетической компанией "Теплоресурс", регулирование деятельности которой осуществляет НКРЭКУ, эта подозрительная транзакция содержит признаки коррупции и может быть прикрытием для передачи неправомерной выгоды главе НКРЭКУ", - пояснил нардеп.

ВСК готовит обращение в НАБУ и СБУ для выяснения всех деталей подозрительной транзакции - от платежных поручений к источникам происхождения средств.

"Поскольку в схеме фигурируют компании-нерезиденты из оффшорных юрисдикций, ВСК передаст собранные материалы в Службу безопасности Украины. Жду оперативной реакции от правоохранительных органов", - подчеркнул нардеп.