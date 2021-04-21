Сейшельский офшор став власником сімейного бізнесу голови НКРЕКП, - нардеп

"Як і обіцяв, інформую про оборудки родини голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. Держслужбовця з мільйонними зарплатами-преміями. У найкращих традиціях топ-корупції в Україні все починається з офшорів! 16 квітня рідний брат голови НКРЕКП Артем Тарасюк переоформив одну зі своїх компаній - ТОВ "Інтермідіарі Трейд" на офшор «Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд", - повідомив Наливайченко.

За його словами, цей офшор володіє в Україні також ТОВ "Енергетична компанія Теплоресурс", яка постачає тепло і гарячу воду споживачам у Чернігівській області.

"Оскільки офшор на острові в індійському океані напряму володіє Енергетичною компанією "Теплоресурс", регулювання діяльності якої здійснює НКРЕКП, ця підозріла транзакція містить ознаки корупції і може бути прикриттям для передачі неправомірної вигоди голові НКРЕКП", - пояснив нардеп.

ТСК готує звернення до НАБУ і СБУ для вияснення всіх деталей підозрілої транзакції - від платіжних доручень до джерел походження коштів.

"Оскільки в схемі фігурують компанії-нерезиденти з офшорних юрисдикцій, ТСК передасть зібрані матеріали до Служби безпеки України. Чекаю оперативної реакції від правоохоронних органів", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після призначення Валерія Тарасюка голови НКРЕКП восени 2019 року, його рідний брат Артем отримав в управління кілька компаній, які займалися торгівлею електричною енергією.

Влітку 2020 року НАЗК почало антикорупційну перевірку голови комісії на предмет конфлікту інтересів через енергетичні компанії його брата.