У Сеймі Литви запропонували заборонити ввезення гривні для громадян Росії та Білорусі

За його словами, з кінця минулого року правоохоронні органи виявляють дедалі більше випадків спроб ввезення на територію Литви різної кількості українських гривень.

"Це може бути пов'язано із захопленням майна під час військової агресії проти України та незаконним розпорядженням дуже великими сумами гривень у Білорусі та РФ, які громадяни цих країн намагаються вивезти до Литви та інших країн ЄС, щоб обміняти їх на інші валюти (євро, долари США) або іншим чином легалізувати", - заявив Касчюнас.

Він наголосив, що гривню перевозять як приховано, тобто уникаючи митного контролю і не декларуючи її, так і не приховано, тобто перевозячи її в дозволених кількостях, на суму до 10 тисяч євро.

"З огляду на те, що існують певні загрози, пов'язані з можливим незаконним вилученням, перевезенням і легалізацією гривні, і з метою зменшення цих потенційних ризиків, доцільно доповнити обмежувальні заходи, запроваджені проєктом закону про обмежувальні заходи щодо встановлення воєнної агресії проти України, обмеженням на перевезення готівкової гривні на територію Литви та у зворотному напрямку громадянами Білорусі та РФ", - заявив Касчюнас.

Нагадаємо, державна пошта Литви Lietuvos pastas призупинила доставку посилок до Росії.

Крім того, ЄСПЛ задовольнив прохання Литви про участь у справі України проти Росії на підставі військової агресії та порушення прав людини.

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